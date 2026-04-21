Parecen los Alpes pero es en Argentina: el encantador pueblo rural escondido entre ríos y coníferas

Pasados unos kilómetros de Altos Pampas, un pequeño paraje en el valle de Calamuchita evoca los recuerdos del centro-sur de Europa. Surcando los oleajes que forman las sierras y colinas, es posible hacerse parte de un entorno que invita a la desconexión. En este enclave no hay señal de celular y los senderos rodeados de altísimos pinos, eucaliptos y arroyos de agua cristalina invitan a contemplar más lento. Al pie del punto más alto de Córdoba, el Cerro Champaquí, esta villa idílica está guardada con recelo por el macizo.