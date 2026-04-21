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La empresa que denunció a la AFA por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso dará detalles de la demanda

Los representantes de la productora VID brindarán más información sobre la presentación judicial realizada en Florida.

La empresa que denunció a la AFA por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso dará detalles de la demanda
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La empresa VID brindará detalles este martes en Florida sobre la demanda contra AFA y Lionel Messi por incumplimiento de contrato en amistosos internacionales programados en 2025.
  • VID reclama 7 millones de dólares alegando que Messi no jugó los 30 minutos pactados ante Venezuela. AFA rechaza los cargos y afirma haber cumplido con todas las obligaciones.
  • El caso escala en la justicia de EE.UU. y pone bajo la lupa los contratos de exhibición de la Selección. El fallo podría afectar futuras giras comerciales y la imagen de la AFA.
Resumen generado con IA

La demanda presentada en Estados Unidos contra la AFA y Lionel Messi sumará este martes un nuevo capítulo. Los representantes de la empresa VID, encargada de la organización de amistosos internacionales, anunciaron que brindarán detalles sobre la causa iniciada en Florida.

Según se informó, la conferencia de prensa se realizará en el hotel Colonnade Coral Gables Autograph Collection desde las 12 del mediodía, horario argentino. Allí se espera que la productora amplíe los argumentos de la presentación judicial por presunto fraude e incumplimiento de contrato.

VID sostiene que abonó siete millones de dólares por los derechos exclusivos para organizar los amistosos que la Selección argentina disputó ante Venezuela y Puerto Rico en 2025. De acuerdo con la denuncia, una de las condiciones establecía que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada partido, salvo lesión. 

Pese a no estar convocado, Lionel Messi siguió el partido de la Selección argentina ante Venezuela desde un palco Pese a no estar convocado, Lionel Messi siguió el partido de la Selección argentina ante Venezuela desde un palco

El reclamo se centra especialmente en el encuentro frente a Venezuela, ya que el capitán argentino no jugó y observó el partido desde un palco. La empresa remarcó además que un día después sí actuó con Inter Miami y convirtió dos goles, hecho que consideran relevante dentro del expediente. 

La respuesta oficial de la AFA

Desde la conducción encabezada por Claudio Tapia ya rechazaron las acusaciones. El dirigente compartió declaraciones de Tomás Regalado, representante del organismo en Estados Unidos, quien aseguró que la AFA cumplió plenamente con todas las obligaciones asumidas en los acuerdos firmados. 

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