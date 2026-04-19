La dura respuesta de Cristiano Ronaldo a unos hinchas que coreaban el nombre de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha en la goleada 4-0 de Al Nassr sobre Al Wasl, resultado que le permitió al conjunto saudí avanzar a las semifinales de la Champions League de Asia 2. El delantero portugués abrió el marcador de penal y luego quedó en el centro de la escena por un intercambio con los hinchas rivales que rápidamente se volvió viral.