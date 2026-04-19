La dura respuesta de Cristiano Ronaldo a unos hinchas que coreaban el nombre de Lionel Messi

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo mandó a callar a hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi durante la goleada 4-0 de Al Nassr, que clasificó a semifinales de la Champions League de Asia.
- En el Estadio Zabeel, el portugués marcó de penal y reaccionó con gestos ante las provocaciones. El equipo saudí dominó el juego con aportes de Joao Félix y Sadio Mané para avanzar de fase.
- El incidente reafirma la vigencia de la rivalidad con el argentino. Con 969 goles oficiales, CR7 lidera la carrera hacia los mil tantos, captando la atención global desde el fútbol saudí.
Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha en la goleada 4-0 de Al Nassr sobre Al Wasl, resultado que le permitió al conjunto saudí avanzar a las semifinales de la Champions League de Asia 2. El delantero portugués abrió el marcador de penal y luego quedó en el centro de la escena por un intercambio con los hinchas rivales que rápidamente se volvió viral.
El encuentro se disputó en el estadio Zabeel, colmado por simpatizantes del equipo de Dubái, que eligieron apuntar directamente contra el ex atacante de Real Madrid, Manchester United y Juventus. Desde las tribunas comenzaron a escucharse cánticos con el nombre de Lionel Messi, en una provocación evidente hacia quien mantiene desde hace años una histórica rivalidad deportiva con el rosarino.
Lejos de ignorar la situación, Ronaldo reaccionó de inmediato. El portugués se llevó el dedo índice a la boca para pedir silencio a los fanáticos locales, en una imagen que fue captada por las cámaras y se multiplicó en redes sociales en cuestión de minutos. Así, la rivalidad simbólica entre ambos cracks sumó un nuevo episodio, incluso a miles de kilómetros de Europa.
ReaÃ§Ã£o do Cristiano Ronaldo com a torcida adversÃ¡ria cantando âMessi, Messiâ. pic.twitter.com/X2rITiUpDs— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 19, 2026
En lo estrictamente futbolístico, Al Nassr resolvió el partido con autoridad. Tras el tanto inicial de Cristiano, ampliaron la ventaja Íñigo Martínez y Abdulelah Al Amri, ambos luego de asistencias de Joao Félix, mientras que Sadio Mané completó la goleada para sellar la clasificación.
La carrera por otra marca histórica
Con este nuevo gol, Cristiano Ronaldo alcanzó los 969 tantos oficiales en su carrera y sigue liderando la carrera simbólica hacia la barrera de los mil goles. Detrás aparece Messi, que continúa sumando números impresionantes y mantiene viva una competencia que marcó una era en el fútbol mundial.