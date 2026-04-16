Lionel Messi compró el UE Cornellá y desembarca como propietario en España

Más allá de su actualidad en la tercera división, el Cornellá cuenta con una historia que lo respalda. En la temporada 2013/14 protagonizó un cruce histórico ante el Real Madrid por la Copa del Rey, y su cantera ha sido semillero de jugadores de primer nivel como Jordi Alba, David Raya y Keita Baldé, además de la joven promesa Gerard Martín.