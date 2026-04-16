Lionel Messi compró el UE Cornellá y desembarca como propietario en España

Resumen para apurados
- Lionel Messi adquirió el club español UE Cornellà, de la Tercera RFEF, para iniciar su faceta como propietario en España y potenciar el desarrollo institucional y juvenil.
- La operación se enfoca en la formación de talentos, sello del club catalán. Messi expande su rol empresarial tras fundar el Deportivo LSM y proyectar su llegada al Inter Miami.
- El proyecto busca replicar el éxito de Messi en la gestión dirigencial. Se espera que su liderazgo transforme la estructura del club y consolide su impacto a largo plazo.
Lionel Messi dio un nuevo paso en su carrera fuera de la cancha. El capitán de la Selección oficializó su incursión como propietario en el fútbol español tras adquirir la UE Cornellà, una institución con fuerte tradición formativa que actualmente compite en la Tercera RFEF.
La operación marca el inicio de un proyecto que apunta a transformar la estructura del club. Desde la propia institución destacaron el impacto de su llegada: “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”.
El plan estratégico está enfocado en el largo plazo, con una identidad clara: “ambición, sostenibilidad y arraigo”. No se trata solo de una inversión económica, sino de una apuesta por el desarrollo integral, con especial énfasis en la formación de jóvenes futbolistas, uno de los sellos históricos del Cornellá.
Este movimiento se enmarca dentro de la expansión empresarial de Messi en el mundo del fútbol. El rosarino ya había dado señales en esa dirección con la creación del Deportivo LSM, el club que fundó junto a su amigo Luis Suárez. Además, tiene previsto convertirse en accionista del Inter Miami CF una vez que finalice su carrera como jugador profesional.
Su interés por el desarrollo juvenil también quedó reflejado en la “Messi Cup”, un torneo Sub-16 organizado en diciembre de 2025 que reunió a clubes de elite como el FC Barcelona, Manchester City y el Inter de Milán.
Más allá de su actualidad en la tercera división, el Cornellá cuenta con una historia que lo respalda. En la temporada 2013/14 protagonizó un cruce histórico ante el Real Madrid por la Copa del Rey, y su cantera ha sido semillero de jugadores de primer nivel como Jordi Alba, David Raya y Keita Baldé, además de la joven promesa Gerard Martín.
Con esta adquisición, Messi se instala en una de las regiones más futboleras de España con la intención de trasladar su mentalidad ganadora al plano dirigencial. El desafío será replicar, desde la gestión, el éxito que construyó durante años dentro de la cancha.