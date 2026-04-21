Verón recordó cuando terminó “a las piñas” con ex compañeros de Manchester y el actual DT de Los Pumas

Resumen para apurados
- Juan Sebastián Verón relató cómo terminó a los golpes con compañeros del Manchester United y los rugbiers Pichot y Contepomi durante un festejo navideño en Inglaterra por cánticos.
- El conflicto surgió cuando futbolistas ingleses cantaron por su país y los argentinos respondieron con temas locales, derivando en una riña generalizada en un bar de Manchester.
- El relato viralizado humaniza a leyendas del deporte argentino y destaca la histórica camaradería entre futbolistas y rugbiers nacionales que representaron al país en el exterior.
Juan Sebastián Verón recordó una llamativa anécdota de su paso por Manchester United durante una charla distendida con Agustín Creevy en el predio de Estudiantes de La Plata. El actual presidente del club platense repasó momentos de su carrera y sorprendió al revelar una fiesta navideña que terminó de la manera menos pensada.
Según contó, durante su estadía en Inglaterra compartía tiempo con compatriotas vinculados al rugby, entre ellos Agustín Pichot y Felipe Contepomi, dos históricos referentes de Los Pumas. En ese contexto, relató una celebración que pasó rápidamente de la diversión al caos.
"En ese momento era ir de un bar a otro y tomar toda la cerveza que se podía", recordó. Luego explicó que invitó a sus amigos argentinos a sumarse a la salida del plantel inglés y todo cambió cuando comenzaron los cánticos en medio del festejo.
#EDLP ð¦ð· El dÃa que Veron (junto con AgustÃn Pichot y Felipe Contepomi) terminaron a las piÃ±as en el festejo navideÃ±o de un bar de Manchester con Beckham y otros jugadores del plantel. Desopilante anÃ©cdota en la charla con @agustincreevy pic.twitter.com/c3vWyNaeN2— Lea Maza (@leamaza) April 20, 2026
"No sé quién agarró el micrófono y empezaron a cantar ‘England, England’. Les sacamos el micrófono y empezamos a cantar por Argentina. Y arrancamos a las piñas", contó entre risas, al describir el clima que se desató entre ingleses, irlandeses, holandeses y argentinos en plena Navidad.
Más recuerdos de Europa y de Boca
En la charla, Verón también habló de las estrictas rutinas en Europa. "Nos juntábamos muchísimo a comer. Era obligación y si no ibas, te multaban", explicó. Además, recordó sus primeros días cerca de Boca con Carlos Bilardo, y la ilusión de compartir plantel con Diego Maradona y Claudio Caniggia en una etapa que marcó sus inicios.