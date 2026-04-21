Verón recordó cuando terminó “a las piñas” con ex compañeros de Manchester y el actual DT de Los Pumas

Más recuerdos de Europa y de Boca

En la charla, Verón también habló de las estrictas rutinas en Europa. "Nos juntábamos muchísimo a comer. Era obligación y si no ibas, te multaban", explicó. Además, recordó sus primeros días cerca de Boca con Carlos Bilardo, y la ilusión de compartir plantel con Diego Maradona y Claudio Caniggia en una etapa que marcó sus inicios.