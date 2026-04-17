Preocupación en Los Pumas: el tucumano Thomas Gallo se lesionó y podría perderse la Nations Championship
El pilar sufrió una rotura tendinosa en Italia y se suma a las bajas sensibles de Mallía, Rubiolo y González. Con su presencia en duda, Felipe Contepomi pierde a otra pieza clave para el debut de julio en la histórica Nations Championship.
Resumen para apurados
- El pilar de Los Pumas, Thomas Gallo, sufrió una rotura tendinosa en Italia, lo que pone en riesgo su presencia en el debut de la Nations Championship programado para julio próximo.
- La lesión ocurrió con el club Benetton y se suma a las bajas confirmadas de Mallía, Rubiolo y González, complicando el armado del equipo dirigido por el técnico Felipe Contepomi.
- Estas ausencias obligan a profundizar la rotación del plantel de cara a un torneo histórico que exigirá el máximo nivel competitivo de Argentina frente a las potencias mundiales.
El camino de Los Pumas hacia el estreno de la Nations Championship 2026 suma un nuevo contratiempo de peso. El club italiano Benetton confirmó que el pilar Thomas Gallo sufrió una rotura del tendón del aductor largo durante su última presentación en la Challenge Cup. Actualmente, el tucumano se somete a estudios médicos para determinar si será necesaria una intervención quirúrgica.
La gravedad de la lesión abre un interrogante sobre los plazos de su regreso. En un escenario favorable, la recuperación demandaría entre seis y diez semanas; sin embargo, de pasar por el quirófano, la inactividad podría extenderse de tres a cinco meses, lo que complicaría seriamente su presencia en el inicio del certamen internacional.
Una enfermería que preocupa
La situación de Gallo no es aislada, sino que se suma a una lista de bajas sensibles que viene castigando al seleccionado nacional:
Juan Cruz Mallía: Fue el primero en quedar descartado para la temporada tras sufrir una lesión postraumática de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, producto de un tackle a destiempo del inglés Tom Curry.
Pedro Rubiolo: El segunda línea de gran presente en Bristol también sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Su rehabilitación demandará varios meses y se estima su regreso recién para la pretemporada 2026/27.
Juan Martín González: La tercera línea perdió a una pieza clave tras la fractura con desplazamiento en su pie sufrida con Saracens. Tras ser operado, el mendocino confirmó que su vuelta no se daría antes de los seis meses.
El desafío de la Nations Championship 2026
Este rompecabezas de lesiones llega en la antesala de una competencia histórica. La Nations Championship, confirmada por World Rugby, tendrá su edición inaugural este año reuniendo a las potencias de ambos hemisferios. El torneo se disputará entre julio y noviembre, contando con 12 selecciones de élite.
La fase de grupos constará de seis fechas y los encuentros definitorios se llevarán a cabo en el Allianz Stadium de Twickenham, Londres, durante el último fin de semana de noviembre. Argentina integra el bloque del Hemisferio Sur junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Fiji y Japón.
El cronograma de Los Pumas en la fase inicial:
04/07: vs. Escocia (Fecha 1)
11/07: vs. Gales (Fecha 2)
18/07: vs. Inglaterra (Fecha 3)
06/11: vs. Irlanda (Fecha 4)
13/11: vs. Italia (Fecha 5)
21/11: vs. Francia (Fecha 6)
Ante este escenario de ausencias confirmadas y jugadores entre algodones, Contepomi deberá agudizar el ingenio para profundizar la rotación del plantel en un calendario que no dará tregua y que exigirá el máximo nivel competitivo desde la primera jornada.