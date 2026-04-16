Simón Pfister, la joya de Tarucas: debut inesperado, sueño cumplido y convocatoria a Los Pumitas

En el rugby, hay momentos que marcan un antes y un después. Para Simón Pfister, ese instante llegó casi sin aviso, como suelen aparecer las oportunidades en este deporte: de golpe, en medio del juego, con la necesidad de responder. Su debut con Tarucas no solo fue especial por el contexto, sino también por la carga emocional que lo acompañó. En Corrientes, frente a Yacaré XV, le tocó ingresar tras la lesión de Tomás Elizalde y cubrir una posición que no es la habitual para él: la de fullback. Pero no estuvo solo. Ese día, además, compartió cancha con su hermano Pablo, titular en ese encuentro. Una imagen que quedará grabada para siempre.