Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó un nuevo capítulo tras el anuncio de un paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el próximo 24 de abril. La medida surge en rechazo a un proceso de reestructuración que contempla despidos masivos y una reducción de recursos que, según advierten los trabajadores, impactará de lleno en la calidad de los pronósticos y en la seguridad de múltiples actividades, especialmente la aviación.