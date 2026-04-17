Despidos en el SMN: anuncian un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

Resumen para apurados
- ATE anunció un paro nacional en el Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de abril en rechazo al despido de 140 empleados y el cierre de 40 estaciones en todo el país.
- El Gobierno busca ahorrar $3.500 millones anuales mediante la automatización del servicio. El gremio denuncia precarización y un desguace que afecta áreas técnicas estratégicas.
- La medida afectará vuelos nacionales por la falta de datos en tiempo real. Se abre un debate sobre la seguridad aeronáutica frente a la reducción de recursos en el organismo.
El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó un nuevo capítulo tras el anuncio de un paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el próximo 24 de abril. La medida surge en rechazo a un proceso de reestructuración que contempla despidos masivos y una reducción de recursos que, según advierten los trabajadores, impactará de lleno en la calidad de los pronósticos y en la seguridad de múltiples actividades, especialmente la aviación.
Desde el gremio sostienen que el plan oficial incluye el despido de al menos 140 trabajadores, además del cierre de unas 40 estaciones meteorológicas en distintos puntos del país. En ese marco, la protesta busca visibilizar no solo la pérdida de puestos laborales, sino también las consecuencias operativas que podría generar la disminución de personal en áreas sensibles del organismo.
Silvina Romero, integrante del cuerpo de delegadas de ATE dentro del SMN, explicó que la medida de fuerza apunta a “visibilizar lo que sucede en el organismo”. Según detalló, el paro afectará tanto a las estaciones ubicadas en aeropuertos como a la sede central, incluyendo sectores clave como el área de pronósticos, donde se procesan los datos que luego se traducen en información esencial para la población y sectores estratégicos.
La preocupación sindical no se limita al plano laboral. Desde ATE advierten que el recorte de personal y el cierre de estaciones incrementan el riesgo en la prestación del servicio, particularmente durante horarios nocturnos. En ese sentido, remarcaron que la reducción de la red de observación podría implicar un “potencial aumento del riesgo” para las operaciones aeronáuticas, al disminuir la disponibilidad de datos en tiempo real.
El eje del conflicto también se vincula con la modalidad de contratación de los trabajadores afectados. Según el gremio, los despidos alcanzarán principalmente a empleados bajo los artículos 9 y 1109, lo que agrava la precarización del sector. En paralelo, alertan que la pérdida de estos puestos compromete tareas técnicas fundamentales, difíciles de reemplazar en el corto plazo.
“El impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas” es uno de los principales puntos señalados por ATE, que insiste en que la información meteorológica generada por estos equipos resulta insustituible para prevenir incidentes y garantizar la normalidad de los vuelos.
En las últimas semanas, representantes sindicales mantuvieron reuniones con legisladores nacionales para exponer la situación. En esos encuentros, denunciaron lo que calificaron como un “feroz desguace” de áreas estratégicas del Estado. Además, indicaron que, hasta el momento, no hubo señales por parte del Ejecutivo de revisar la política de despidos ni de abrir instancias de diálogo para atender la crisis del SMN.
Conflicto en el SMN: despidos, ahorro y precarización laboral
Desde el Gobierno, en tanto, justifican la reestructuración como parte de un proceso de modernización. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa y con participación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a reducir costos y actualizar el sistema de observación meteorológica mediante la incorporación de tecnología automatizada.
Según fuentes oficiales, el diagnóstico previo detectó un sobredimensionamiento en la estructura del organismo y un atraso tecnológico significativo. En esa línea, se plantea reemplazar progresivamente los sistemas manuales de recolección de datos por estaciones automáticas capaces de transmitir información en tiempo real, lo que permitiría mejorar la precisión de los pronósticos y ampliar la cobertura.
Actualmente, el SMN cuenta con unas 130 estaciones distribuidas en todo el país, muchas de las cuales operan con procesos manuales que requieren intervención constante del personal. El nuevo esquema, aseguran desde el Gobierno, permitirá optimizar recursos y generar un ahorro superior a los $3.500 millones anuales.
Sin embargo, los trabajadores cuestionan que esta transformación se realice a costa de despidos y sin un plan de transición que garantice la continuidad del servicio. En ese sentido, advierten que la automatización no reemplaza completamente la labor humana, especialmente en tareas de análisis e interpretación de datos complejos.
El paro del 24 de abril buscará instalar el debate en la agenda pública, con foco en las consecuencias que podría tener el ajuste sobre un organismo clave. Para ATE, la combinación de despidos, cierre de estaciones y reducción de personal en áreas críticas pone en riesgo no solo las condiciones laborales, sino también la calidad de los pronósticos y la capacidad del SMN para cumplir su función esencial.