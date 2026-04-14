“A mi padre lo llevaron a un campo de exterminio”: Ricky Sarkany habló de la dura historia de su familia judía

En la llegada a Auschwitz, su madre fue separada de su hermana menor. “Dos días después, cuando preguntó dónde estaba su hermana, le mostraron una chimenea cuando salía humo y le dijeron: ‘Ahí está’”, relató. Pero la historia no le llegó directamente a él como una confidencia. Su madre participó de las fuentes que tomó Steven Spielberg para armar el guion de “La lista de Schindler” y en esa oportunidad Sarkany logró conocer sus vivencias.