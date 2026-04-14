“A mi padre lo llevaron a un campo de exterminio”: Ricky Sarkany habló de la dura historia de su familia judía
El reconocido diseñador visitó a Mario Pergolini y compartió el desgarrador relato de sus padres en los campos de concentración, el escape de su padre de un tren en movimiento y cómo la historia familiar llegó a los guiones de Hollywood.
Resumen para apurados
- El diseñador Ricky Sarkany relató en una entrevista con Mario Pergolini la historia de supervivencia de sus padres en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
- Su madre sobrevivió a Auschwitz y su padre escapó de un tren en marcha. Estas vivencias, que inspiraron a Steven Spielberg, marcaron el inicio de su linaje zapatero en Argentina.
- El testimonio subraya la resiliencia familiar ante el Holocausto y cómo el oficio artesanal permitió reconstruir su identidad en el país, consolidando una marca líder en la moda.
Este lunes, el diseñador de zapatos Ricky Sarkany fue el invitado de Mario Pergolini en “Otro día perdido”. El anfitrión recordó algunos detalles de la historia de la familia Sarkany, nacida en Hungría y fuertemente marcada por el nazismo de la Segunda Guerra Mundial. El diseñador contó con detalles qué fue lo que pasaron sus padres, ambos capturados y enviados a campos de concentración.
Sarkany nació en Buenos Aires, pero sus antepasados no. Su hermana nació en Austria, cuando sus padres escapaban de la represión y amenaza del nazismo. En su historia familiar no solo hubo un pasado difícil de recordar, sino que también se empezó a delinear su futuro como zapatero. Ya en Hungría, su abuelo y bisabuelo hacían calzados especialmente para personalidades destacadas.
La familia de Ricky Sarkany en campos de concentración
Hacia la década del 40, la familia Sarkany habitaba el centro de Europa. El bisabuelo del diseñador ya tenía su zapatería y había logrado buenos clientes. El oficio empezó a pasar a la descendencia y llegó hasta donde hoy Ricky pudo posicionarse. Pero no todo fueron éxitos. Por el contrario, la historia familiar estuvo marcada por momentos de suma tensión y pérdidas irreparables.
Pese a todo, Sarkany la describe como una “historia maravillosa”. Aunque en principio la familia descreía que los planes de Adolf Hitler fueran a llegar desde Alemania hasta Hungría, la invasión terminó por alcanzarlos. “A mi madre la llevaron a Auschwitz, a mi padre lo llevaron a otro campo de concentración”, contó sin titubear.
En la llegada a Auschwitz, su madre fue separada de su hermana menor. “Dos días después, cuando preguntó dónde estaba su hermana, le mostraron una chimenea cuando salía humo y le dijeron: ‘Ahí está’”, relató. Pero la historia no le llegó directamente a él como una confidencia. Su madre participó de las fuentes que tomó Steven Spielberg para armar el guion de “La lista de Schindler” y en esa oportunidad Sarkany logró conocer sus vivencias.
Su padre, en cambio, mientras se dirigía al campo de concentración, logró escaparse del tren arrojándose por un barranco. Luego, una familia de origen católico lo albergó, bajo riesgo de ser asesinados si eran descubiertos. Con la intervención de Rusia, la familia Sarkany pudo escapar a Checoslovaquia en un bote a remos y, desde allí, llegaron a Austria donde su madre dio a luz.
Pero el regreso a Hungría no duró demasiado. Ya en Génova, encontraron dos barcos que brindaban asilo político: uno de ellos partía a Argentina y así fue como la familia se instaló en Buenos Aires. Diez años después, nacía Ricky Sarkany.