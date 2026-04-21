Jesica Cirio está embarazada: quién es Nicolás Trombino, su pareja y padre de su segundo hijo

Resumen para apurados
- Jesica Cirio confirmó su segundo embarazo junto al empresario Nicolás Trombino en Buenos Aires. La noticia, revelada en LAM, detalla que espera un varón y cursa el cuarto mes.
- La relación inició en 2025 con bajo perfil. Trombino, dedicado al rubro frigorífico, acompaña a la modelo tras sus mediáticas separaciones de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo.
- Este nuevo comienzo marca un giro hacia la discreción en la vida de Cirio. La conductora busca estabilidad familiar lejos de los conflictos legales que rodearon a sus ex parejas.
La modelo y conductora Jesica Cirio atraviesa un nuevo momento personal: está embarazada y espera su segundo hijo. La noticia se conoció en el programa LAM, donde el periodista Ángel de Brito reveló el dato que rápidamente generó repercusión.
Según se informó al aire, Cirio cursa el tercer mes y medio de gestación y espera un varón. La confirmación no solo puso el foco en la dulce espera, sino también en su presente sentimental y en la figura de su actual pareja, que mantiene un perfil bajo.
Tras el anuncio de la noticia, Cirio envió un mensaje de agradecimiento. “Hola. Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, cerró en referencia a su hija fruto de la relación con Martín Insaurralde.
Quién es Nicolás Trombino y cómo es la relación con Jesica Cirio
De acuerdo con lo contado en televisión, la conductora mantiene una relación con Nicolás Trombino, un empresario vinculado al rubro de supermercados mayoristas y la industria frigorífica. Aunque no forma parte del mundo mediático, acompaña a Cirio en esta etapa personal que eligió transitar con mayor discreción.
Tras meses marcados por su exposición mediática debido a los conflictos legales de sus ex maridos Elías Piccirillo y Martín Insaurralde la modelo optó por un perfil más reservado. En ese contexto, la noticia del embarazo aparece como un nuevo comienzo en su vida, lejos del foco constante y centrada en su entorno más cercano.
La relación entre Jesica y Nicolás Trombino comenzó a tomar forma en agosto de 2025, cuando surgieron los primeros rumores que la vinculaban con el empresario. Con el paso de los meses, el vínculo se consolidó lejos del foco mediático y hoy atraviesa un presente estable.
Trombino, de 35 años y conocido en su entorno como “Niki”, reside en Puerto Madero. Tiene un hijo adolescente y desarrolla su actividad como proveedor de alimentos al Estado, en un perfil empresarial que se mantiene por fuera del mundo del espectáculo.
Según trascendió, la pareja se conoció a través de amigos en común, lo que dio inicio a una relación que fue creciendo con el tiempo y que se caracteriza por la discreción. A diferencia de la exposición habitual de Cirio, Trombino elige mantenerse alejado de los medios y preservar su vida privada.
Amante del deporte y del entrenamiento físico, comparte con la conductora un estilo de vida activo. En este contexto, ambos construyen una relación sólida, marcada por el bajo perfil y el acompañamiento mutuo.