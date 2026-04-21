Jesica Cirio está embarazada: quién es Nicolás Trombino, su pareja y padre de su segundo hijo

Tras el anuncio de la noticia, Cirio envió un mensaje de agradecimiento. “Hola. Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, cerró en referencia a su hija fruto de la relación con Martín Insaurralde.