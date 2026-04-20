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Jésica Cirio está embarazada y espera su segundo hijo

La modelo y conductora cursa tres meses y medio de gestación. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien explicó que aguardaban el momento para contárselo a su hija.

MADRE POR SEGUNDA VEZ. Jésica Cirio espera un varón junto a su pareja, Nicolás Trombino. MADRE POR SEGUNDA VEZ. Jésica Cirio espera un varón junto a su pareja, Nicolás Trombino.
Hace 21 Min

La modelo y conductora Jésica Cirio será madre por segunda vez. La noticia se conoció en el programa LAM, donde Ángel de Brito reveló que la artista espera un varón junto a su pareja, Nicolás Trombino.

El anuncio generó sorpresa debido al bajo perfil que la conductora venía manteniendo en su vida privada. Según se informó en el ciclo televisivo, la propia Cirio confirmó el embarazo y atraviesa un momento especial en el plano familiar.

“Está embarazada de tres meses y medio”, detalló de Brito al aire, al tiempo que explicó que la noticia no se había hecho pública antes por una razón puntual: “Teníamos que esperar a que se lo cuente a su hija”.

Cirio había oficializado su relación con Trombino a fines de 2025. Ahora, la pareja se prepara para la llegada de su primer hijo en común, en una etapa que eligieron transitar con discreción.

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