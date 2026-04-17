El impactante cambio físico de una ex participante de Gran Hermano que participó de Cuestión de Peso

Resumen para apurados
- Virginia Demo, ex-Gran Hermano, recibió el alta médica en Cuestión de Peso tras bajar 13 kilos y alcanzar su peso ideal de 76 kilos en el programa de El Trece este jueves.
- La actriz de 57 años ingresó con 89 kilos buscando mejorar su salud y autoestima. Durante cuatro meses, superó su meta inicial con el apoyo del equipo médico de Mario Massaccesi.
- Tras superar prejuicios estéticos, Demo planea sostener sus nuevos hábitos saludables. Su historia resalta la importancia de la constancia y el bienestar emocional ante la obesidad.
Virginia Demo, quien saltó a la fama por su paso por Gran Hermano 2023 (Telefe), recibió el alta definitiva tras su participación en Cuestión de Peso (El Trece), luego de alcanzar su peso ideal.
Con 13 kilos bajados, la mujer de 57 años logró llegar a los 76 kilos y cerrar una etapa marcada por el esfuerzo y la constancia. La noticia fue celebrada en el estudio junto a sus compañeros, quienes se mostraron conmovidos por sus logros y la aplaudieron.
Frente a la cámara, en el ciclo que conduce Mario Massaccesi, la actriz no pudo contener la emoción. “Viste que yo soy llorona...”, expresó entre lágrimas. “Es una mezcla de todo, un ciclo lindo que se termina, fue una experiencia muy linda para mí, no encuentro nada negativo, el equipo médico, todo espectacular”, agregó.
Sobre el vínculo con sus compañeros, destacó: “Me llevo aprendizajes enormes, hay un montón de historias que ni me imaginaba, gente maravillosa”.
En ese sentido, reflexionó sobre el trasfondo de la obesidad: “Cero prejuicio, pero uno piensa en la obesidad y piensa en la estética, y cuando conocés ese mundo lo que menos importa es la estética, porque sufren por ser discriminados socialmente y por su salud”.
“Y eso lo aprendí acá, por eso digo que son personas maravillosas, con una fuerza increíble, y estoy feliz de haber descubierto todo esto”, completó.
Un proceso de transformación personal
Demo también hizo hincapié en los aprendizajes que le deja esta experiencia: “Aprendí a ser constante en algo, todo esto me ayudó a enfocarme, hice dietas mil veces, como mucha gente, y sin tener esa constancia se complicaba”. “Estoy segura que lo voy a poder sostener”, concluyó, con optimismo de cara al futuro.
La ex Gran Hermano ingresó al programa en enero y, en apenas cuatro meses, superó su objetivo inicial. Si bien buscaba bajar 10 kilos, terminó reduciendo 13, con un cambio integral en su mirada sobre la salud y la vida.
En su presentación, había sido contundente al explicar sus motivaciones personales. “Sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta muchas partes de mi vida, la parte sexual ni hablar. No me siento cómoda conmigo entonces evito situaciones. Y la verdad es que no me quiero ver al espejo”, confesó.
Y agregó: “Tengo la necesidad de volver a sentirme deseada, pero deseada por mí. No puedo estar en una relación porque si no me erotizo conmigo, prefiero cortar ahí. No me gusto, no me gusta mirarme al espejo desnuda, en el baño paso tratando de no mirarme”.
En aquel momento, al subirse a la balanza, el resultado fue de 89 kilos, una cifra que la sorprendió tanto a ella como a los especialistas. Hoy, con 76 kilos, se despide del ciclo con el alta médica y una historia de superación que marcó su paso por la televisión.