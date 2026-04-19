Gran Hermano en alerta: Santiago del Moro confirmó una sanción colectiva para este domingo

La producción de Gran Hermano Generación Dorada incrementa su nivel de exigencia respecto a las normas que definen la identidad del programa. De esta manera, cualquier infracción individual por parte de los participantes conlleva consecuencias directas para la totalidad del grupo. Esto se repetirá este domingo 19 de abril, luego de que se confirme que un integrante del reality incumplió una regla fundamental, lo cual activó de inmediato los protocolos disciplinarios de la casa.