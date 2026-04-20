San Lorenzo homenajeará al Papa Francisco a un año de su muerte

Resumen para apurados
- San Lorenzo homenajeará al Papa Francisco este fin de semana ante Vélez Sarsfield por el primer aniversario de su muerte, reafirmando el vínculo del club con su hincha más ilustre.
- Los jugadores lucirán un parche conmemorativo y se difundió una imagen de una valija simbólica con su carnet de socio y objetos históricos, evocando su viaje al cónclave de 2013.
- El tributo consolida la identidad cultural del club y su proyección internacional ligada a la figura de Bergoglio, manteniendo vigente su legado en el fútbol argentino y mundial.
San Lorenzo volverá a rendir homenaje a su hincha más ilustre. En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, el club organizó una serie de gestos cargados de simbolismo que se verán reflejados en el partido ante Vélez Sarsfield, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
El equipo saldrá a la cancha con un parche conmemorativo en su camiseta, en honor a Jorge Bergoglio, reconocido fanático del “Ciclón” y socio de la institución durante toda su vida. Será una forma visible de recordar a una figura que trascendió el fútbol, pero que nunca dejó de lado su vínculo con Boedo.
El homenaje comenzó incluso antes del partido. A la medianoche, los canales oficiales del club publicaron una imagen que rápidamente se viralizó: una valija con distintos objetos que representan la historia y la identidad del Papa. La referencia no es casual. Se trata del equipaje sencillo con el que Bergoglio viajó a Roma en 2013 para participar del Cónclave que lo convertiría en Sumo Pontífice.
Dentro de esa valija simbólica aparecen elementos que reflejan su vida y sus pasiones: sus característicos zapatos, un rosario y un crucifijo, junto a su carnet de socio de San Lorenzo y una camiseta azulgrana. También se incluyeron guiños históricos, como una revista El Gráfico del equipo campeón de 1946 -el recordado “Terceto de Oro”- y una imagen de René Pontoni, uno de sus ídolos futbolísticos.
El mensaje se completa con una frase que sintetiza su vínculo con el club: “Y que gane San Lorenzo”, una expresión que quedó marcada en la memoria colectiva de los hinchas.
No es la primera vez que el club le rinde tributo. En 2025, pocos días después de su fallecimiento, el estadio Pedro Bidegain fue escenario de un emotivo homenaje con un telón especial, cintas blancas y amarillas -en referencia al Vaticano- y un minuto de aplausos que conmovió a todos los presentes.
A un año de su partida, San Lorenzo vuelve a recordar a quien fue mucho más que un hincha. Fue un símbolo. Y en una fecha cargada de emoción, el club buscará que su memoria siga presente, dentro y fuera de la cancha.