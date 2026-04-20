San Lorenzo homenajeará al Papa Francisco a un año de su muerte

El homenaje comenzó incluso antes del partido. A la medianoche, los canales oficiales del club publicaron una imagen que rápidamente se viralizó: una valija con distintos objetos que representan la historia y la identidad del Papa. La referencia no es casual. Se trata del equipaje sencillo con el que Bergoglio viajó a Roma en 2013 para participar del Cónclave que lo convertiría en Sumo Pontífice.