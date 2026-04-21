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Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

La controversia por una candidatura estudiantil en Exactas se suma a las discusiones sobre la aplicación del estatuto. Avanza el cronograma.

PRESENTACIONES. Los planteos del estudiante y de los decanos Cabrera y Abdala deben ser resueltos por la Junta Electoral de la UNT. PRESENTACIONES. Los planteos del estudiante y de los decanos Cabrera y Abdala deben ser resueltos por la Junta Electoral de la UNT.
Por Matias Argañaraz 21 Abril 2026

A un mes de la definición de las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el proceso electoral avanza en medio de presentaciones cruzadas, cuestionamientos y un clima de creciente debate interno. El cronograma aprobado por la Asamblea Universitaria sigue su curso con la oficialización de listas, pedidos de impugnación y la organización de los comicios en las 13 facultades, mientras el nuevo estatuto introduce cambios que son objeto de distintas interpretaciones entre los actores universitarios.

En este contexto, en los últimos días se sumó un nuevo planteo vinculado a los límites de reelección, esta vez en el ámbito estudiantil. Un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología solicitó ante la Junta Electoral que no se oficialice la candidatura de Pablo Almeda como consejero estudiantil por la agrupación Franja Morada. El planteo sostiene que el postulante ya habría cumplido dos mandatos consecutivos, lo que le impediría competir por un tercero.

El pedido fue presentado por Benjamín Racedo Sollazzo, apoderado suplente de una lista de esa facultad, quien argumentó que Almeda se desempeñó como consejero estudiantil entre el 6 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, y luego en un segundo período hasta el 14 de mayo de 2026. “Esta presentación carece de los requisitos de elegibilidad según lo establece el artículo 46 del Estatuto vigente que dice: ‘Los consejeros podrán ser reelectos por una sola vez consecutiva’ y el Estatuto viejo artículo 48: ‘Los consejeros podrán ser reelectos por una sola vez consecutiva’”, señala el documento ingresado ante el órgano electoral.

Fuentes de la UNT indicaron a LA GACETA que, hasta el momento, la Junta Electoral no emitió una resolución sobre este planteo. La definición, sin embargo, aparece como inminente ya que el proceso de oficialización de candidaturas está en marcha y el orden de ubicación de las agrupaciones en la Boleta única de papel se definirá este jueves.

La posible impugnación se suma a otro frente de discusión que atraviesa el proceso electoral: el pedido presentado por la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala para que no se habilite una eventual candidatura del actual rector Sergio Pagani. Según argumentan, ya habría cumplido dos períodos consecutivos lo que, a su entender, contraviene el estatuto vigente.

En este caso, el planteo no solo fue presentado ante la Junta Electoral, sino también en la Justicia Federal. En ese ámbito, el apoderado de los candidatos solicitó que se dicte una medida cautelar para impedir que se “recepten, tramiten, acrediten, exhiban y oficialicen” candidaturas que pudieran vulnerar los artículos 17 y 190 del estatuto, mencionando explícitamente el caso del actual rector. En este escenario, algunos actores de la comunidad universitaria observan que los debates sobre las reelecciones, tanto en el plano estudiantil como en el del Rectorado, exponen tensiones en torno a la interpretación del nuevo marco normativo y su aplicación concreta en un proceso electoral en curso.

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Un elemento que no pasa inadvertido es que el estudiante cuya candidatura podría ser impugnada pertenece a la misma facultad en la que se desempeña como decano Cabrera, uno de los referentes que impulsa la interpretación de que ya no hay posibilidad de otra reelección para los que cumplieron dos períodos, pese al cambio del estatuto que, según otra interpretación, habilitaría a que todos estarían de condiciones de ir por un nuevo mandato.

Avanza el cronograma

En paralelo a estas controversias, el calendario electoral continúa su desarrollo. Antes de la definición de las máximas autoridades, cada facultad deberá elegir a sus consejeros y asambleístas entre el 5 y el 7 de mayo. Posteriormente, los Consejos Directivos designarán a decanos y vicedecanos el 14 de mayo.

En este tramo, la exhibición de fórmulas para decanos y el inicio del período de impugnaciones comenzó ayer a las 18, bajo la supervisión de la Junta Electoral. El plazo para presentar objeciones se extenderá hasta el lunes próximo, mientras que la asunción de las nuevas autoridades de cada unidad académica está prevista para el 18 de mayo.

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En cuanto al Rectorado, la oficialización de fórmulas se realizará el 14 de mayo y la elección tendrá lugar el 20 de ese mes, a partir de las 9. De acuerdo con el nuevo estatuto, este cuerpo estará integrado por 161 miembros, incorporando representantes de distintos estamentos que antes no participaban. La asunción de las autoridades electas se concretará el 28 de mayo, cuando culmine formalmente un proceso que, hasta el momento, combina la dinámica institucional con un escenario de creciente disputa política e interpretativa dentro de la universidad.

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