Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

En este caso, el planteo no solo fue presentado ante la Junta Electoral, sino también en la Justicia Federal. En ese ámbito, el apoderado de los candidatos solicitó que se dicte una medida cautelar para impedir que se “recepten, tramiten, acrediten, exhiban y oficialicen” candidaturas que pudieran vulnerar los artículos 17 y 190 del estatuto, mencionando explícitamente el caso del actual rector. En este escenario, algunos actores de la comunidad universitaria observan que los debates sobre las reelecciones, tanto en el plano estudiantil como en el del Rectorado, exponen tensiones en torno a la interpretación del nuevo marco normativo y su aplicación concreta en un proceso electoral en curso.