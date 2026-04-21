Las repercusiones por la muerte de Luis Brandoni en el ambiente artístico y en la política

El lamento de sus colegas.- “Era una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado, picante, a veces, si era necesario. Muy defensor de muchas cuestiones. Un tipo que siempre dio la cara, nunca se escondió”, señaló Ricardo Darín, con quien el actor fallecido compartió numerosos proyectos en cine y televisión en distintas épocas. Marcelo De Bellis expresó su dolor en redes sociales: “Jamás te irás, Luis… GIGANTE”; al tiempo que el director Mario Segade lo despidió con respeto: “De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes”. Diego Pérez lo calificó de “actor descomunal” y el productor Axel Kuschevatzky dijo que es “irreemplazable”. Soledad Silveyra fue su última compañera en escena, con la obra “Quién es quién”, y aseveró que Brandoni fue “el último de los grandes en irse, siempre con tu recuerdo”, y Graciela Borges expresó tener una “tristeza infinita por mi amigo y compañero del alma”. “Para mí ha sido un referente y generé una amistad hermosa con él, estaba permanentemente a su lado vinculándome”, señaló Guillermo Francella. “Fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país; lo diste todo”, señaló Oscar Martínez. “Esta generación se nos va. Son únicos, irrepetibles e íconos en la historia del teatro, cine y la cultura argentina”, aseveró Georgina Barbarossa. Eduardo Blanco, quien compartió con Brandoni “Parque Lezama” en teatro y en cine, escribió: “¡Gracias por todo, Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento”.