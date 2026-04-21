Las repercusiones por la muerte de Luis Brandoni en el ambiente artístico y en la política

El pesar de Rottemberg.- El productor teatral y amigo personal del actor, Carlos Rottemberg, fue quien anunció el deceso de Luis Brandoni a través de un comunicado difundido por Multiteatro: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”. Ayer se velaron sus restos la Legislatura Porteña y hoy serán inhumados en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.
Despedida institucional.- El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, calificó a Luis Brandoni como “un emblema de la identidad cultural argentina, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”. Esa área lo distinguió como Personalidad Emérita de la Cultura Nacional. “Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura”, agregó.
El lamento de sus colegas.- “Era una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado, picante, a veces, si era necesario. Muy defensor de muchas cuestiones. Un tipo que siempre dio la cara, nunca se escondió”, señaló Ricardo Darín, con quien el actor fallecido compartió numerosos proyectos en cine y televisión en distintas épocas. Marcelo De Bellis expresó su dolor en redes sociales: “Jamás te irás, Luis… GIGANTE”; al tiempo que el director Mario Segade lo despidió con respeto: “De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes”. Diego Pérez lo calificó de “actor descomunal” y el productor Axel Kuschevatzky dijo que es “irreemplazable”. Soledad Silveyra fue su última compañera en escena, con la obra “Quién es quién”, y aseveró que Brandoni fue “el último de los grandes en irse, siempre con tu recuerdo”, y Graciela Borges expresó tener una “tristeza infinita por mi amigo y compañero del alma”. “Para mí ha sido un referente y generé una amistad hermosa con él, estaba permanentemente a su lado vinculándome”, señaló Guillermo Francella. “Fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país; lo diste todo”, señaló Oscar Martínez. “Esta generación se nos va. Son únicos, irrepetibles e íconos en la historia del teatro, cine y la cultura argentina”, aseveró Georgina Barbarossa. Eduardo Blanco, quien compartió con Brandoni “Parque Lezama” en teatro y en cine, escribió: “¡Gracias por todo, Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento”.
Adiós gremial.- Brandoni tuvo una muy activa militancia sindical en la Asociación Argentina de Actores (en ese rol inauguró la filial local en 1983 -foto derecha-), pero luego renunció como afiliado por motivos políticos. Ayer, el gremio lo despidió respetuosamente y recordó “su sólida labor interpretativa a lo largo de más de seis décadas, que lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.
Desde la política.- La Unión Cívica Radical publicó que “es un día de enorme tristeza para la cultura argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron”. “Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la causa. Luchó en los años crueles para recuperar la democracia; fue uno de los protagonistas del mítico Teatro Abierto, fue un artífice central en la propuesta cultural del radicalismo en la gestión del gobierno de Raúl Alfonsín al que asesoró; fue también nuestro representante en el Congreso como diputado nacional y un polemista permanente en la defensa de los valores radicales”, destacó el centenario partido. A su vez, Mauricio Macri destacó que el exdirigente radical era “un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo. Tuvimos una muy linda relación”.