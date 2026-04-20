Laura Pausini frenó el show y apuntó contra el público VIP: "Pagan mucho, pero no saben las canciones"

Luego, pidió que las cámaras enfoquen a otros sectores del estadio para destacar a los fans más entusiastas. “Vamos a averiguarlo más. ¿No hay una cámara que se puede mover e ir en medio de la gente?”, propuso. Antes de retomar el show, también les dejó un mensaje a quienes ocupaban los primeros lugares: “Chicos de la primera fila, mover los labios”.