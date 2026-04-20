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Laura Pausini frenó el show y apuntó contra el público VIP: "Pagan mucho, pero no saben las canciones"

La cantante interrumpió uno de sus hits en pleno recital en Lima para cuestionar la falta de entusiasmo en las primeras filas. El momento se volvió viral.

LAURA PAUSINI. La cantante italiana frenó el show en Perú y apuntó contra el público VIP: Pagan mucho, pero no saben las canciones. LAURA PAUSINI. La cantante italiana frenó el show en Perú y apuntó contra el público VIP: "Pagan mucho, pero no saben las canciones". IMAGEN TOMADA DE X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Laura Pausini detuvo su show en Lima, Perú, para criticar al público del sector VIP porque no cantaban sus temas pese al alto costo de las entradas.
  • Durante su gira 'Yo canto World Tour', la artista pidió a las cámaras enfocar a otros sectores más efusivos y recordó un incidente similar previo ocurrido en Madrid.
  • El video se volvió viral y resalta el estilo directo de la italiana, además de abrir un debate sobre la falta de pasión en los sectores privilegiados de los conciertos.
Resumen generado con IA

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó un inesperado momento durante su presentación en Lima, donde no dudó en frenar su show para expresar su malestar con el público ubicado en el sector VIP.

En el marco de su gira Yo canto World Tour, la artista ofreció un concierto que fue celebrado por los fans, aunque quedó marcado por una escena poco habitual. Mientras interpretaba su clásico “Gente”, pidió a su banda detener la música.

“Tengo que parar un momento, por favor”, lanzó desde el escenario, antes de dirigirse a uno de los camarógrafos. “¿Quién está mostrando la gente? Señor, necesitas ir un poco más allá, porque en la primera fila pagan mucho, pero no saben las canciones”, cuestionó.

Sus palabras generaron una inmediata reacción en el público, que respondió con aplausos y gritos en señal de aprobación. La cantante explicó que había observado la situación a través de la pantalla gigante. “He mirado allí. Allá cantan todos y en la primera fila no cantan, chicos”, insistió.

Luego, pidió que las cámaras enfoquen a otros sectores del estadio para destacar a los fans más entusiastas. “Vamos a averiguarlo más. ¿No hay una cámara que se puede mover e ir en medio de la gente?”, propuso. Antes de retomar el show, también les dejó un mensaje a quienes ocupaban los primeros lugares: “Chicos de la primera fila, mover los labios”.

El episodio se volvió rápidamente viral en redes sociales y se sumó a otro momento reciente protagonizado por la artista durante un recital en el Arena de Madrid, en Madrid.

En esa oportunidad, Pausini interrumpió su presentación al notar un disturbio entre el público. “Señor, quiero saber, ¿qué coño está pasando ahí?”, preguntó desde el escenario. Al advertir que se trataba de una persona alcoholizada, reaccionó con humor: “Ah, está bebido. Pero yo no soy una cantante para beber. Beban poco, chicos, no ayuda”.

Ambas situaciones reflejan el estilo directo de la cantante, que mantiene una interacción constante con su público en cada uno de sus shows.

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