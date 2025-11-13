Laura Pausini emocionó al papa León XIV con una canción inédita y recibió un premio histórico en el Vaticano

Acompañada por su equipo de Warner Bros., Pausini entregó al papa una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, además de una grabación exclusiva en la que interpreta el Cántico de las criaturas, una de las obras más emblemáticas del santo de Asís. “He querido regalarle algo personal, con una canción a la que estoy muy unida desde que la cantaba en la iglesia cuando era niña”, explicó la artista, según declaraciones recogidas por ¡HOLA!.