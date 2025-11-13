Laura Pausini emocionó al papa León XIV con una canción inédita y recibió un premio histórico en el Vaticano

La Ciudad del Vaticano fue escenario de un encuentro inolvidable entre la fe y la música. La reconocida artista italiana Laura Pausini sorprendió al papa León XIV al presentarle una canción inédita dedicada al Santo Padre, inspirada en el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. En el mismo acto, la cantante recibió el premio Global Icon de Billboard Italia, en reconocimiento a su trayectoria y a su capacidad para inspirar a generaciones de todo el mundo.
La audiencia privada tuvo lugar junto al Aula Pablo VI, bajo el estricto protocolo vaticano. Fiel a las normas, Pausini llegó completamente vestida de negro, incluso con las uñas pintadas en ese tono, respetando la tradición que exige a las mujeres un atuendo sobrio ante el pontífice. Solo algunas reinas europeas, como Letizia y Sofía de España, poseen el llamado “Privilegio de blanco” que les permite vestir de ese color ante el Papa, recordó la revista ¡HOLA!.
Acompañada por su equipo de Warner Bros., Pausini entregó al papa una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, además de una grabación exclusiva en la que interpreta el Cántico de las criaturas, una de las obras más emblemáticas del santo de Asís. “He querido regalarle algo personal, con una canción a la que estoy muy unida desde que la cantaba en la iglesia cuando era niña”, explicó la artista, según declaraciones recogidas por ¡HOLA!.
La obra, titulada Fratello sole Sorella luna (1972, Claudio Baglioni), adquiere un significado especial este año, ya que el Cántico de las criaturas fue designado por las autoridades italianas como himno oficial del patrón de Italia a partir de 2026, según constató la misma fuente.
Un reconocimiento único
Durante la ceremonia, Billboard Italia entregó a Laura Pausini el premio Global Icon, destacando su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”, de acuerdo con lo informado por EFE. La entrega del galardón ante el papa León XIV le dio al reconocimiento un carácter inédito, ya que en más de tres décadas de carrera, la artista nunca había recibido un premio en presencia de un pontífice.
En el mismo evento, la publicación musical también otorgó al papa una placa simbólica que resalta “la importancia de que las voces de las mujeres en la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”.
Visiblemente emocionada, Pausini describió la jornada como “surrealista y extraordinaria”. “Fue un momento y un encuentro que recordaré para siempre”, aseguró la cantante italiana, que en varias oportunidades ha expresado la influencia espiritual que tuvo su educación católica.
La respuesta del Papa y el valor del arte
El papa León XIV, primer pontífice nacido en Estados Unidos, no ocultó su admiración por la artista. Durante el encuentro, recordó que seguía su música cuando vivía en Perú, donde era conocido como Robert Prevost, y aprovechó para bromear al señalar al sacerdote Edgard Rimaycuna Inga, presente en la sala, como “su principal fan, si no del mundo, sí de América Latina”.
El Vaticano se ha convertido en los últimos meses en un centro de diálogo cultural. Además de recibir a Pausini, la Santa Sede ha acogido a personalidades como Naomi Campbell. En los próximos días, el papa León XIV mantendrá un encuentro con artistas internacionales como Cate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee y el español Albert Serra, con el objetivo de reflexionar sobre “el lugar de la creatividad artística dentro de la Iglesia”, informó ¡HOLA!.
Música, fe y emoción
El emotivo encuentro entre Laura Pausini y el papa León XIV simbolizó la unión entre la espiritualidad y el arte contemporáneo. Para la artista, entregar una canción vinculada a sus recuerdos de infancia fue mucho más que un gesto artístico: significó compartir una parte íntima de su historia personal con uno de los líderes más influyentes del mundo.
El Vaticano, por su parte, reafirmó su rol como espacio de encuentro entre la cultura y la fe, destacando la fuerza de la música para tender puentes de empatía y esperanza. “Fue un día que quedará grabado en mi alma”, resumió Pausini. Y, en efecto, también en la historia reciente del Vaticano.