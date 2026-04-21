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El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

Tenía 91 años.

María Nieves, bailarina y coreógrafa argentina. María Nieves, bailarina y coreógrafa argentina.
21 Abril 2026

La bailarina y coreógrafa argentina María Nieves, legendaria figura del tango, falleció este domingo a los 91 años.

Comunicaron su deceso fuentes del área de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque no especificaron las causas del fallecimiento.

La artista se había transformado en una figura relevante del tango cuando bailaba en pareja desde la década del 50 con Juan Carlos Copes, quien tiempo después -entre 1964 y 1973- fue su esposo. Copes murió en 2021, por covid-19.

Además de llevar el tango por todo el mundo, Nieves participó en múltiples espectáculos internacionales.

Al anunciar su fallecimiento en redes sociales, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, definió a la bailarina como “una figura imprescindible del tango argentino y una de sus más grandes embajadoras en el mundo”.

La Asociación Argentina de Actores (AAA) también lamentó la partida de la artista.

“Dueña de un estilo profundamente expresivo, fue una de las máximas exponentes del tango”, afirma el mensaje difundido por la asociación desde su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

“Su camino comenzó en las milongas barriales y creció hasta conquistar teatros de Broadway, París y Tokio. Junto a Juan Carlos Copes formó una dupla histórica que revolucionó el tango escénico”, agrega el posteo de la AAA.

Origen pobre

Nacida en el barrio porteño de Saavedra en septiembre de 1934, Nieves era de origen pobre, y se convirtió en una figura clave para el reconocimiento el tango a nivel internacional.

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Mediante su dupla con Copes transformaron el espectáculo Tango Argentino, que se estrenó en 1983 en París y que estuvo en cartelera por más de una década en distintos escenarios internacionales -incluido el mítico Broadway-, en una pieza clave del renacer internacional del género surgido en el Río de la Plata.

Su imagen y su estilo de danza quedaron inmortalizados en películas como “Funes, un gran amor”, “Assassination Tango”, “Solamente ella”, “Detrás de un largo muro”, “Un tango más”, entre otras.

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