Marcelo Gobello: “Piazzolla salvó el tango”

-En el libro trato de llevar en un orden cronológico y a veces me pongo a pensar que fueron de mínima unos 20 años de laburo en los que uno tiene que estudiar, prepararse, investigar para llegar a eso. La vida de Astor es como la de seis o siete genios, no de uno. Era un genio precoz. A los 16 años ya estaba en la orquesta más importante de Mar del Plata que era la de Luis Savastano, y le quedaba chica; le hacía arreglos al violinista. Se va a Buenos Aires y al año y pico está tocando con Troilo, estamos hablando de lo máximo en la época de oro del tango. Después se va con Fiorentino, estudia con Ginastera paralelamente. Quiere ser concertista de piano, hacer música erudita, y empieza a hacer música para películas. ¿Cuándo dormía este hombre? Todo lo que escuchás de Piazzolla está escrito por él. Uno a veces le dice genio a cualquiera, pero este era un genio de veras que laburó mucho y estudió mucho también.