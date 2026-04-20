Mundial de Rugby 2035: Arabia Saudita se bajaría y crecerían las chances de Argentina de ser sede

Según distintos informes, el país de Medio Oriente habría desistido de su postulación por una cuestión central: la priorización de inversiones. En su agenda económica actual, Arabia Saudita decidió enfocar sus recursos en proyectos considerados más rentables, como la Copa Mundial de la FIFA 2034 y el desarrollo del circuito de Fórmula 1 en Riad. A esto se suma un contexto regional marcado por tensiones bélicas que generan incertidumbre financiera.