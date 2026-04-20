Inundaciones: advierten sobre los errores más comunes al contratar seguros

“Tenemos un enorme desafío cultural: la falta de profundidad técnica al momento de contratar coberturas tanto para individuos como para empresas e industrias”, explican desde Grupo Gaman. “Anticiparse a los fenómenos climáticos extremos dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad y, en este sentido, un buen asesoramiento marca la diferencia entre estar cubierto o quedar expuesto a estas situaciones, que tienen el potencial de alterar nuestra vida o de anular durante un buen tiempo nuestra fuente de ingresos”, concluye el especialista.