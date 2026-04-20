Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo

El Tribunal N°14 consideró que se trató de un estrago culposo seguido de muerte, es decir, un hecho accidental, y optó por una calificación más leve que la solicitada por la querella, que había pedido 15 años de cárcel. El fiscal, en tanto, había requerido una pena de 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo.