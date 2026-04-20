Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 tras un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano.
El Tribunal N°14 consideró que se trató de un estrago culposo seguido de muerte, es decir, un hecho accidental, y optó por una calificación más leve que la solicitada por la querella, que había pedido 15 años de cárcel. El fiscal, en tanto, había requerido una pena de 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo.
Antes del veredicto, Pettinato se negó a dar sus últimas palabras y tampoco declaró durante el proceso, en el que participaron más de 15 testigos y peritos.
La condena se unificó con una pena previa de nueve meses en suspenso por abuso sexual simple, dictada en 2022. Además, el Tribunal ordenó que el acusado entregue una muestra genética al Registro de Abusadores y continúe con tratamientos por adicciones.
La querella y la defensa podrán apelar el fallo, cuyos fundamentos se conocerán en los próximos días.