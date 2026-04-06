Juicio a Felipe Pettinato: la defensa pidió que sea absuelto en el juicio por la muerte de su amigo neurólogo

En su relato, Frontini habló de la droga que utilizó el neurólogo ese día, sus efectos y las contradicciones en el tiempo que pasó entre el consumo, el llamado a su madre y la muerte. “Felipe y Melchor se habían reunido para drogarse, no es algo que me haya contado Felipe, no es una afirmación ofensiva, es triste y está probada: eran compañeros de consumo. Me apoyo para afirmar esto sobe el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”, agregó.