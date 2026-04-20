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Real Estate: hoy inicia Encuentros LA GACETA, por LG Play

Desde las 13.30, nuevo ciclo con foco en el sector inmobiliario y de la construcción.

REAL ESTATE. A partir de hoy, LA GACETA relanza “Encuentros LA GACETA” REAL ESTATE. A partir de hoy, LA GACETA relanza “Encuentros LA GACETA”
Hace 5 Hs

El primer ciclo de Encuentros LA GACETA se realizará hoy desde las 13.30 y reunirá a referentes clave del sector inmobiliario tucumano para analizar un escenario marcado por la transición y los desafíos estructurales. El evento, que se transmitirá por Canal 7 en Flow, Canal 11 de CCC y por YouTube, estará organizado en ejes que permiten comprender los cambios actuales: la necesidad de mayor eficiencia, la redefinición territorial y la evolución del perfil del comprador.

Participarán como panelistas Ezequiel Coletti, presidente de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit); Pilar Navarro; Federico Bunader; Luciano Yáñez; Oscar Bercovich; Sebastián Piliponsky, socio de Link Desarrollo Inmobiliarios; Javier García Hamilton; Diego Rojkes, director de Avanco Constructora; Jorge Garber, de Gama; el arquitecto Guillermo Layús; Nicolás Ditinis; el arquitecto Benjamín Acuña y Alejandro Aybar. También formarán parte del encuentro representantes de firmas como Metrocúbico, así como desarrolladores y comercializadores del medio local.

Cambio de paradigma

Entre los principales temas, los especialistas coinciden en que el sector atraviesa un cambio de paradigma. Si bien la inestabilidad macroeconómica continúa siendo un condicionante, el foco se desplaza hacia la eficiencia y la competitividad como claves para sostener la actividad. La presión de costos y la necesidad de optimizar procesos se combinan con un contexto en el que los precios han crecido por encima de las ventas, generando nuevas tensiones en el mercado.

Encuentros LA GACETA: el real estate tucumano redefine su hoja de ruta ante un escenario desafiante

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Otro de los ejes será el acceso a la vivienda, aún desconectado del crédito hipotecario, lo que obliga a desarrolladores y constructoras a asumir un rol más activo en la generación de alternativas de financiamiento. A esto se suma la falta de reglas claras, un factor que limita la planificación a mediano plazo y exige repensar estrategias y modelos de negocio.

En paralelo, se analizará la transformación territorial del mercado. El crecimiento hacia zonas como Yerba Buena, Tafí Viejo y San Pablo, junto con un incipiente retorno al centro de San Miguel de Tucumán, refleja una dinámica más diversa y fragmentada. Finalmente, el encuentro pondrá el foco en un comprador más informado y exigente, que prioriza transparencia, previsibilidad y valor agregado en cada proyecto.

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