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Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí

Personal Policial de la comisaría de Esquina, en Leales, constató la presencia del cuerpo sin vida.

El descubrimiento se produjo el domingo, alrededor de las 20.20, cuando un vecino que transitaba por cercanías del cauce observó lo que aparentaba ser un cuerpo humano. El descubrimiento se produjo el domingo, alrededor de las 20.20, cuando un vecino que transitaba por cercanías del cauce observó lo que aparentaba ser un cuerpo humano. IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La policía de Santa Rosa de Leales halló el domingo un cuerpo esqueletizado en el río Salí, Tucumán. Investigan la identidad y causa de muerte tras el reporte de un vecino.
  • Un vecino alertó sobre el hallazgo el domingo por la noche. El cuerpo, en estado óseo, fue trasladado a la morgue judicial mientras se cotejan denuncias de personas desaparecidas.
  • La Justicia ordenó pericias forenses para identificar los restos. El caso genera expectativa en Tucumán ante la posibilidad de resolver denuncias previas por desapariciones locales.
Resumen generado con IA

Personal policial de Santa Rosa de Leales halló un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí, a la altura de la localidad de Esquina, y ahora se trabaja para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho. Así lo confirmó a LA GACETA el subjefe de la Policía, Roque Yñigo.

El hallazgo se produjo el domingo por la noche. De inmediato, intervino personal de la fuerza para preservar la zona y dar inicio a las actuaciones correspondientes. “El cuerpo actualmente se encuentra en la morgue del Centro Judicial Capital”, precisó.

Según explicó el funcionario, el estado del cuerpo dificulta considerablemente las tareas de identificación. “Por ahora no ha podido ser identificado, debido al avanzado estado de descomposición. Prácticamente se encontraba en estado de esqueleto”, precisó.

Ante este escenario, los investigadores avanzan en distintas líneas de trabajo. Una de ellas es el relevamiento de denuncias por personas desaparecidas en la provincia, con el objetivo de encontrar coincidencias que permitan establecer la identidad. “Estamos chequeando las denuncias que podamos tener sobre personas que estén desaparecidas, para avanzar por esa vía”, indicó Yñigo.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ordenó las pericias forenses correspondientes. Se espera que los estudios que se realicen en la morgue judicial, junto con eventuales análisis complementarios, aporten información clave para esclarecer el hecho.

El descubrimiento se produjo el domingo, alrededor de las 20.20, cuando un vecino que transitaba por cercanías del cauce observó lo que aparentaba ser un cuerpo humano. El descubrimiento se produjo el domingo, alrededor de las 20.20, cuando un vecino que transitaba por cercanías del cauce observó lo que aparentaba ser un cuerpo humano. IMAGEN ILUSTRATIVA

Muerte de un jubilado

En paralelo, el subjefe policial brindó detalles sobre otro caso que conmocionó recientemente a la provincia; y es la muerte de un jubilado en Tafí Viejo. En ese sentido, aseguró que la investigación se encuentra prácticamente resuelta.

“Estamos en condiciones de decir que el hecho está prácticamente esclarecido. Hay tres personas detenidas, todos menores de edad: dos de 17 años y uno de 16”, informó.

De acuerdo con lo señalado, los sospechosos fueron aprehendidos y posteriormente puestos a disposición de la Justicia, que avaló el procedimiento. “Fueron conducidos, se controló la legalidad de la aprehensión y luego fueron trasladados al Instituto Socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz”, agregó.

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