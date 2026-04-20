Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí

Personal policial de Santa Rosa de Leales halló un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí, a la altura de la localidad de Esquina, y ahora se trabaja para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho. Así lo confirmó a LA GACETA el subjefe de la Policía, Roque Yñigo.