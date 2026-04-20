La dura confesión de Luis Brandoni sobre una de las escenas más recordadas de Esperando la Carroza

Sobre la consulta de por qué ese fragmento “triste” tuvo repercusión en la cultura popular, “Beto” aseguró que se trata del contexto distendido y de socialización, aunque son sus propias teorías: “No soy sociólogo ni lo quiero ser ni lo sabría ser, pero lo único que puedo contestar es que esa escena y esa película son al cine lo que el tango Cambalache es al teatro. En los asados o en las comidas, cuando hay cierto nivel etílico importante, se nos da por cantar Cambalache y cuando termina decimos que ese es nuestro himno nacional. Eso es parecido a esa escena canallesca que tanto nos gusta a nosotros. Es así”, concluyó el actor sobre un pasaje que, aunque tanto no le guste, vivirá en la memoria de sus seguidores así como el resto de su legado.