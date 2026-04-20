Día de San Expedito en Tucumán: ni la lluvia pudo frenar el fervor de los fieles

A pocos metros, Juan Carlos Martínez, de 35 años, llevaba una vela entre las manos. Su pedido estaba vinculado a la salud de su madre, que espera resultados médicos. “Yo le pido por mi mamá, que está enferma y esperando unos estudios. Uno trata de mantenerse fuerte, pero la incertidumbre pesa mucho. Vengo a pedir salud y que salga todo bien, porque cuando hay una urgencia en la familia parece que el mundo se detiene. Este es un santo muy milagroso”, dijo. En sus palabras se mezclaban el temor y la confianza, una combinación frecuente entre quienes buscan respuestas cuando la angustia se vuelve insoportable.