Ficha Limpia y Reforma Electoral: la agenda que asoma en la Legislatura de Tucumán

La Legislatura de Tucumán cerró un 2025 de intensa actividad parlamentaria. Según los registros oficiales, el cuerpo legislativo logró la sanción de 94 leyes, un volumen que reflejó un ritmo de trabajo sostenido para dar respuesta a las necesidades de la administración provincial y la ciudadanía. Este conjunto normativo no solo se limitó a la gestión técnica, sino que afianzó las bases operativas para el funcionamiento del Estado en el corto y mediano plazo.
Uno de los pilares de este ciclo fue el ordenamiento jurídico y fiscal. Con la sanción de la Ley 9924, se inició el Digesto Jurídico 2025, una herramienta clave que consolida toda la normativa provincial hasta el cierre del período anterior. Asimismo, el Poder Legislativo cumplió con su rol fundamental al sancionar el Presupuesto General 2026, garantizando la previsibilidad financiera para el próximo ejercicio en sectores críticos como salud, educación y seguridad.
En materia de infraestructura, la Legislatura dio luz verde a proyectos de gran envergadura mediante leyes de expropiación destinadas a obras públicas estratégicas. Entre ellas, destaca la Ley 9934, necesaria para el avance del Acueducto Vipos, y las normativas que permitieron la disponibilidad de terrenos para plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas acciones se complementaron con la prórroga de estados de excepción, como la Ley 9947, que extendió la emergencia en el transporte eléctrico hasta fines de 2026 para asegurar la continuidad del servicio.
El ámbito educativo fue uno de los que recibió mayores transformaciones estructurales. A través de un paquete de leyes, los legisladores concretaron la titularización de personal docente y directivo en diversas categorías. Esta medida no solo buscó dar estabilidad laboral a millas de trabajadores del sistema educativo, sino también fortalecer la continuidad pedagógica en las escuelas tucumanas, un reclamo histórico del sector que finalmente encontró respuesta parlamentaria.
Mirando hacia el futuro, el cuerpo legislativo introdujo normativas de vanguardia para adaptar la provincia a los nuevos tiempos. Entre los puntos más innovadores de la mano de obra 2025 se encuentra la implementación de la Inteligencia Artificial en las escuelas, un marco legal diseñado para modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Paralelamente, se aprobaron leyes orientadas a la sostenibilidad ambiental, estableciendo nuevos parámetros para la protección de los recursos naturales de la provincia.
Análisis y desafíos
Consultado por LA GACETA, el legislador Alfredo “Fredy” Toscano calificó como “positivo” el trabajo realizado el año pasado en el palacio legislativo. “En términos de producción parlamentaría hubo más de 200 reuniones de distintas comisiones y más 300 proyectos aprobados que llegaron al recinto y se convirtieron en leyes resoluciones o declaraciones”, precisó.
En relación al contenido de las leyes abordadas en el recinto, el representante del bloque Compromiso Tucumán aseguró que “todas las leyes son importantes entendiendo que son las reglas que ordenan la vida de la sociedad y que siempre resuelven aclaran o agilizan un determinado problema que necesita un ordenamiento jurídico”.
Sobre los temas a discutir en el futuro próximo, Toscano reconoció que resulta crucial poder debatir y estudiar iniciativas vinculadas a la reforma política. “Nuestro bloque tiene muchos proyectos que esperemos logren el consenso necesario para que se conviertan en leyes especialmente lo que podrían regir en materia de reforma política del Estado y los de creación de empleo y de fomento a nuevos inversores”, enfatizó.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse realizó un balance positivo del trabajo parlamentario durante el año 2025, destacando la regularidad de las sesiones y la intensa labor en comisiones que permitió un flujo constante de dictámenes. Según el parlamentario, la Legislatura tucumana logró consolidar un volumen importante de producción normativa gracias al aporte de todos los bloques. Entre los hitos del periodo pasado, resaltó la aprobación del nuevo Digesto Jurídico, la reforma de la Ley de Salud Mental y, principalmente, la actualización del Código Procesal Penal, que incorporó figuras clave para la investigación criminal como el agente encubierto y el denunciante anónimo, junto a leyes estratégicas contra el narcomenudeo.
De cara al ciclo lectivo 2026, Vargas Aignasse señaló que la prioridad absoluta del oficialismo será el debate y sanción de la Ley de Ficha Limpia. Para el legislador, esta representa un “valladar ético” indispensable para asegurar que quienes acceden a la función pública no posean cuentas pendientes con la Justicia, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esta iniciativa se enmarca en una agenda mayor que busca elevar la calidad institucional y garantizar que el recinto sea el espacio donde se perfeccione la transparencia democrática.
Finalmente, el bloque oficialista encara este nuevo año con el compromiso de profundizar las reformas iniciadas en materia de seguridad, orden y equidad. Vargas Aignasse subrayó que la responsabilidad política de su espacio brindará un respaldo sólido al Poder Ejecutivo, garantizando que el gobernador cuente con las herramientas necesarias para su gestión. El desafío para el 2026 será sostener la gobernabilidad y el desarrollo provincial, consolidando un esquema de trabajo que combine la eficiencia legislativa con el acompañamiento estratégico a las políticas provinciales.
Para Agustín Romano Norri el balance del trabajo legislativo realizado el año pasado también resultó “positivo”, destacado por un nivel de consenso inusual para un año electoral. Según el referente del Movimiento Radical Tucumano, la gestión se caracterizó por una intensa actividad en comisiones y un alto porcentaje de leyes aprobadas por unanimidad o amplias mayorías. Entre los logros más significativos, Romano Norri subrayó la sanción de la Ley de Fomento a las Inversiones , que establece reglas de juego claras y beneficios impositivos generales para atraer capitales, y la nueva Ley Provincial de Salud Mental , a la que calificó como un avance fundamental para la agenda sanitaria de la provincia.
Sin embargo, el parlamentario fue enfático al señalar las deudas pendientes que el cuerpo legislativo debe afrontar sin dilataciones en el período 2026. Para Romano Norri, la prioridad absoluta debe ser la agenda de transparencia y reforma política. En este sentido, instó a dar el debate para implementar la Boleta Única de Papel —o en su defecto el voto electrónico—, sancionar una ley de acceso a la información pública y avanzar en la eliminación o limitación drástica del sistema de acoples, considerando que estas reformas son pasos necesarios para fortalecer la institucionalidad tucumana.
De cara al próximo ciclo, el monobloque del Movimiento Radical Tucumano buscará posicionar temas estratégicos para el desarrollo económico y judicial. El legislador adelantó que impulsará la implementación del juicio por jurados para dotar de mayor participación ciudadana a la justicia, además de insistir en la derogación de la ley que prohibe la megaminería. Según su visión, Tucumán debe diversificar su matriz productiva más allá del azúcar y el limón, apostando por la minería como un motor clave para el crecimiento y la competitividad provincial en los años venideros.