Ficha Limpia y Reforma Electoral: la agenda que asoma en la Legislatura de Tucumán

Para Agustín Romano Norri el balance del trabajo legislativo realizado el año pasado también resultó “positivo”, destacado por un nivel de consenso inusual para un año electoral. Según el referente del Movimiento Radical Tucumano, la gestión se caracterizó por una intensa actividad en comisiones y un alto porcentaje de leyes aprobadas por unanimidad o amplias mayorías. Entre los logros más significativos, Romano Norri subrayó la sanción de la Ley de Fomento a las Inversiones , que establece reglas de juego claras y beneficios impositivos generales para atraer capitales, y la nueva Ley Provincial de Salud Mental , a la que calificó como un avance fundamental para la agenda sanitaria de la provincia.