La UNT impulsa un programa para deportistas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

Resumen para apurados
- La Universidad Nacional de Tucumán lanzó el programa 'Doble Carrera' para que estudiantes deportistas federados puedan cursar y entrenar sin abandonar sus estudios superiores.
- El plan ofrece tutorías y flexibilidad horaria ante torneos. Surge para solucionar la dificultad histórica de compatibilizar calendarios deportivos con exigencias académicas.
- Esta iniciativa busca reducir la deserción universitaria y fomentar el egreso de atletas de alto rendimiento, promoviendo una formación profesional integral en la región.
Estudiar una carrera universitaria y, al mismo tiempo, sostener una disciplina deportiva de alto rendimiento no es una rutina sencilla. Entre entrenamientos, competencias y exigencias académicas, muchos estudiantes enfrentan dificultades para cumplir con ambas responsabilidades. Por eso, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) impulsa el programa doble carrera, una iniciativa pensada para acompañar a quienes combinan formación académica y actividad deportiva.
El programa es impulsado desde el Complejo Dickens, dependiente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y busca dar respuesta a una problemática histórica dentro del ámbito universitario: la falta de herramientas para compatibilizar los tiempos de estudio con los calendarios deportivos.
El objetivo central es favorecer la permanencia y el egreso de los estudiantes que desarrollan ambas trayectorias de manera simultánea. En muchos casos, la falta de apoyo termina generando retrasos académicos o incluso el abandono de la carrera. Frente a esto, la UNT propone una estructura de acompañamiento específica.
Doble carrera en la UNT: qué incluye el programa
El programa de doble carrera ofrece una serie de herramientas pensadas para facilitar la organización de los estudiantes deportistas y mejorar su rendimiento académico sin descuidar su desarrollo deportivo.
Entre los principales beneficios se encuentra el acompañamiento académico personalizado, que implica un seguimiento de la trayectoria del alumno para detectar dificultades y anticipar soluciones. A esto se suma la presencia de tutores y referentes en cada facultad, encargados de orientar a los estudiantes y facilitar gestiones administrativas.
Otro eje clave es la orientación logística, que permite organizar horarios de cursada, fechas de exámenes y actividades académicas en función de los compromisos deportivos. Además, el programa contempla una articulación institucional, es decir, una mediación entre las facultades y las exigencias del calendario deportivo, como torneos, viajes o concentraciones.
Quiénes pueden acceder al programa doble carrera
La iniciativa está dirigida a estudiantes de la UNT que mantengan una actividad deportiva formal y sostenida. En ese sentido, pueden inscribirse quienes sean deportistas federados en clubes locales, regionales o nacionales, siempre que cumplan con una frecuencia mínima de entrenamiento semanal.
También está destinada a quienes actúan como representantes institucionales, es decir, estudiantes que compiten en nombre de la UNT, de su club, de la provincia o incluso del país en selecciones oficiales.
A su vez, el programa incluye a competidores de alto nivel, que participen en torneos nacionales o internacionales avalados por federaciones u organismos reconocidos.
Cómo inscribirse al programa de la UNT
Quienes deseen formar parte del programa doble carrera deben completar un formulario de inscripción online y presentar la documentación que acredite su actividad deportiva.
El registro se realiza a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/
Desde la organización recomiendan contar con certificados o avales de clubes, federaciones o instituciones deportivas al momento de la inscripción, ya que serán necesarios para validar la participación en el programa.