Secciones
SociedadEducación

La UNT impulsa un programa para deportistas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

El programa “Doble Carrera” busca acompañar a estudiantes deportistas para que puedan sostener sus estudios. Incluye tutorías, apoyo académico y coordinación de horarios.

PROGRAMA. Doble carrera de la UNT busca acompañar a estudiantes que combinan formación universitaria y actividad deportiva de alto rendimiento. PROGRAMA. "Doble carrera de la UNT" busca acompañar a estudiantes que combinan formación universitaria y actividad deportiva de alto rendimiento. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Universidad Nacional de Tucumán lanzó el programa 'Doble Carrera' para que estudiantes deportistas federados puedan cursar y entrenar sin abandonar sus estudios superiores.
  • El plan ofrece tutorías y flexibilidad horaria ante torneos. Surge para solucionar la dificultad histórica de compatibilizar calendarios deportivos con exigencias académicas.
  • Esta iniciativa busca reducir la deserción universitaria y fomentar el egreso de atletas de alto rendimiento, promoviendo una formación profesional integral en la región.
Resumen generado con IA

Estudiar una carrera universitaria y, al mismo tiempo, sostener una disciplina deportiva de alto rendimiento no es una rutina sencilla. Entre entrenamientos, competencias y exigencias académicas, muchos estudiantes enfrentan dificultades para cumplir con ambas responsabilidades. Por eso, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) impulsa el programa doble carrera, una iniciativa pensada para acompañar a quienes combinan formación académica y actividad deportiva.

El programa es impulsado desde el Complejo Dickens, dependiente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y busca dar respuesta a una problemática histórica dentro del ámbito universitario: la falta de herramientas para compatibilizar los tiempos de estudio con los calendarios deportivos.

El objetivo central es favorecer la permanencia y el egreso de los estudiantes que desarrollan ambas trayectorias de manera simultánea. En muchos casos, la falta de apoyo termina generando retrasos académicos o incluso el abandono de la carrera. Frente a esto, la UNT propone una estructura de acompañamiento específica.

Doble carrera en la UNT: qué incluye el programa

El programa de doble carrera ofrece una serie de herramientas pensadas para facilitar la organización de los estudiantes deportistas y mejorar su rendimiento académico sin descuidar su desarrollo deportivo.

Entre los principales beneficios se encuentra el acompañamiento académico personalizado, que implica un seguimiento de la trayectoria del alumno para detectar dificultades y anticipar soluciones. A esto se suma la presencia de tutores y referentes en cada facultad, encargados de orientar a los estudiantes y facilitar gestiones administrativas.

Otro eje clave es la orientación logística, que permite organizar horarios de cursada, fechas de exámenes y actividades académicas en función de los compromisos deportivos. Además, el programa contempla una articulación institucional, es decir, una mediación entre las facultades y las exigencias del calendario deportivo, como torneos, viajes o concentraciones.

Quiénes pueden acceder al programa doble carrera

La iniciativa está dirigida a estudiantes de la UNT que mantengan una actividad deportiva formal y sostenida. En ese sentido, pueden inscribirse quienes sean deportistas federados en clubes locales, regionales o nacionales, siempre que cumplan con una frecuencia mínima de entrenamiento semanal.

También está destinada a quienes actúan como representantes institucionales, es decir, estudiantes que compiten en nombre de la UNT, de su club, de la provincia o incluso del país en selecciones oficiales.

A su vez, el programa incluye a competidores de alto nivel, que participen en torneos nacionales o internacionales avalados por federaciones u organismos reconocidos.

Cómo inscribirse al programa de la UNT

Quienes deseen formar parte del programa doble carrera deben completar un formulario de inscripción online y presentar la documentación que acredite su actividad deportiva.

El registro se realiza a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/

Desde la organización recomiendan contar con certificados o avales de clubes, federaciones o instituciones deportivas al momento de la inscripción, ya que serán necesarios para validar la participación en el programa.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vouchers Educativos 2026: ¿hasta cuándo tenés tiempo de inscribirse?

Vouchers Educativos 2026: ¿hasta cuándo tenés tiempo de inscribirse?

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Especialización en adicciones de la UNT: 100% virtual, con prácticas presenciales y cupos limitados

Especialización en adicciones de la UNT: 100% virtual, con prácticas presenciales y cupos limitados

Vouchers Educativos: cuáles son las dudas frecuentes sobre requisitos, deudas y el trámite

Vouchers Educativos: cuáles son las dudas frecuentes sobre requisitos, deudas y el trámite

Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Lo más popular
Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán
1

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni
2

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error
3

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas
4

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas

Tras el fallo, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue bajo análisis
5

Tras el fallo, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue bajo análisis

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán
6

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: se espera mucha nubosidad y el regreso de las lluvias por la tarde

El tiempo en Tucumán: se espera mucha nubosidad y el regreso de las lluvias por la tarde

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Horóscopo del domingo 19 de abril: los signos que arrancan la semana con energía positiva

Horóscopo del domingo 19 de abril: los signos que arrancan la semana con energía positiva

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Yerba Buena se transforma: más comercios, más oficinas, nuevos desafíos

Yerba Buena se transforma: más comercios, más oficinas, nuevos desafíos

Casas que flotan, torres imposibles y dos paisajes entrelazados: los Valles y la ciudad

Casas que flotan, torres imposibles y dos paisajes entrelazados: los Valles y la ciudad

Comentarios