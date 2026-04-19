La UNT impulsa un programa para deportistas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

Estudiar una carrera universitaria y, al mismo tiempo, sostener una disciplina deportiva de alto rendimiento no es una rutina sencilla. Entre entrenamientos, competencias y exigencias académicas, muchos estudiantes enfrentan dificultades para cumplir con ambas responsabilidades. Por eso, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) impulsa el programa doble carrera, una iniciativa pensada para acompañar a quienes combinan formación académica y actividad deportiva.