San Martín repitió errores: una clara señal de que le cuesta jugar en La Ciudadela

Y ahí aparece otro síntoma que empieza a repetirse. A San Martín le cuesta jugar en casa; no encuentra los caminos cuando el rival no propone, y mucho menos cuando debe asumir el rol protagónico desde la construcción y no desde la reacción. Tiene la pelota, pero no sabe qué hacer con ella. Y ahí termina cayendo en soluciones simplistas que lo alejan del gol.