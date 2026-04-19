San Martín repitió errores: una clara señal de que le cuesta jugar en La Ciudadela

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán empató 0-0 ante Tristán Suárez en La Ciudadela por la Primera Nacional. El equipo de Yllana tuvo posesión pero careció de profundidad para ganar en casa.
- Con un esquema 3-5-2, el local abusó de pelotazos ante un rival replegado. La salida de Alan Cisnero y la expulsión de Luca Arfaras agravaron la falta de ideas ofensivas del equipo.
- El empate expone la dificultad del equipo para romper cerrojos defensivos de local. Superar esta limitación es vital para sus aspiraciones de ascenso en la Primera Nacional.
San Martín volvió a quedarse enredado en sus propias intenciones. El 0 a 0 frente a Tristán Suárez dejó una sensación conocida en La Ciudadela. Dominio sin profundidad, control sin peligro y tenencia sin sentido. El equipo dirigido por Andrés Yllana tuvo la pelota, pero nunca tuvo el partido. Y esa diferencia, que parece sutil, explica buena parte de lo que ocurrió.
El 3-5-2 que había dado respuestas una semana atrás en Santiago del Estero (con amplitud, presión coordinada y llegadas por sorpresa) esta vez se diluyó en un escenario completamente distinto. Porque no es lo mismo enfrentar a un rival que propone y de visitante, que a uno que se repliega, se agrupa y espera. Y San Martín no supo interpretar ese cambio de contexto.
Tristán Suárez vino a Tucumán con un plan claro. Quería cerrarse, achicar espacios y aprovechar cualquier error. Un cerrojo defensivo bien ejecutado, sin complejidades pero con disciplina, que el “Santo” nunca pudo destrabar. El “Santo” tuvo posesión, movió la pelota de un lado a otro, pero lo hizo sin profundidad, sin ritmo y, sobre todo, sin claridad.
Ahí aparece uno de los principales déficits. San Martín confundió velocidad con apuro. Cuando debía hacer circular la pelota para mover al rival, eligió saltearlo. Cuando el partido pedía paciencia, eligió vértigo mal entendido. Y así, abusó del pelotazo frontal, un recurso que terminó siendo funcional al planteo del “Lechero”. Cada envío largo fue una invitación al despeje, al rechazo y a volver a empezar.
El medio campo, que en otros partidos había sido un punto de apoyo, esta vez se mostró inconexo. Faltaron líneas de pase y sobró ansiedad. Los carrileros no lograron imponerse en amplitud y los internos nunca encontraron los intervalos para lastimar. Y así, todo fue previsible. Y en el fútbol, cuando eso ocurre, el rival corre con ventaja.
Dentro de ese contexto chato, Alan Cisnero aparecía como una excepción. Era el único capaz de romper la estructura con un uno contra uno, de generar algo distinto en medio de tanta monotonía.
El joven volante había sido de lo mejor durante buena parte del juego. Por eso sorprendió (y mucho) su salida justo cuando Tristán Suárez se había quedado con 10 hombres. Era el momento para insistir por afuera, para ensanchar la cancha y para aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo, Yllana eligió otro camino. Y ahí el equipo perdió su única herramienta de desequilibrio.
Lejos de potenciarse con el hombre de más, el “Santo”_se volvió aún más previsible. Reiteró centros frontales, insistió con pelotazos sin destino y facilitó el trabajo defensivo de la visita. Casi nunca logró generar una situación clara y nunca obligó al rival a desordenarse. El partido se jugó donde quiso Tristán Suárez: lejos de su arco y cerca de la frustración local.
Una jugada que terminó de complicar el partido
Para colmo, la expulsión de Luca Arfaras terminó de complicar el escenario porque volvió a emparejar el trámite en términos numéricos y porque además desnudó cierta falta de control emocional en un momento en el que el equipo debía sostener la calma. El final fue desprolijo, apurado, más empujado por la urgencia que guiado por una idea.
Y ahí aparece otro síntoma que empieza a repetirse. A San Martín le cuesta jugar en casa; no encuentra los caminos cuando el rival no propone, y mucho menos cuando debe asumir el rol protagónico desde la construcción y no desde la reacción. Tiene la pelota, pero no sabe qué hacer con ella. Y ahí termina cayendo en soluciones simplistas que lo alejan del gol.
El 0 a 0 es una señal; una advertencia sobre las limitaciones de un equipo que, cuando no encuentra espacios, tampoco encuentra respuestas. Y en una categoría en la que abundan los partidos cerrados, entender cómo jugarlos puede marcar la diferencia entre pelear arriba o quedar atrapado en la antesala de dar el salto.