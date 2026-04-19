Secciones
Deportes

San Martín, dos veces en superioridad numérica, no pudo con Tristán Suárez

San Martín, dos veces en superioridad numérica, no pudo con Tristán Suárez

El "Santo" y el "Lechero" empataron sin goles por la fecha 10 de la Primera Nacional.

Hace 30 Min
21:23 hs

Los arqueros fueron figuras del partido

Tanto Darío Sand, en San Martín, y Joaquín Bigo, en Tristán Suárez, evitaron en varias ocasiones que sus vayas sean vulneradas. Con un despliegue de juego bastante medido, el partido fue parejo. El "Santo" no supo aprovechar las dos veces en la que tuvo superioridad numérica para quedarse con con los tres puntos.

21:04 hs

El "Santo" cuando faltan 7 minutos vuelve a quedar en ventaja numérica

48' ST El árbitro agregó 8 minutos. San Martín juega con 10 y Tristán Suárez con nueve.

21:02 hs

Amonestado en San Martín

47' ST Briñone recibe tarjeta amarilla.

21:01 hs

Expulsado en Tristán Suárez

46' ST Expulsado Sánchez por falta al ingresado Juárez.

21:00 hs

Amonestado en Tristán Suárez

43' ST Amarilla para Berón.

20:59 hs

Cambio en San Martín

41' ST Juárez por Rodríguez.

20:56 hs

Gran atajada de Bigo

40'ST Pons cebeceó. El desvío del centro adquirió una trayectoria certera y dirección potente. Con buenos reflejos el arquero visitante despejó lo que era un gol seguro.

20:49 hs

Sand salva al local

33 ST' El arquero de San Martín evitó dos veces en pocos segundos la caída de su arco.

20:45 hs

Expulsado en San Martín

29' ST Arfaras por una falta recibió la máxima pena. El delantero desestabilizó a un rival desde atrás.

20:41 hs

En el juego se nota el hombre extra, pero no en el marcador

25' ST Borasi entró muy encendido y creo una buena jugada que. Habilitó a un compañero dentro del área, pero remató incómodo. San Martín que juega con uno más, domina el balón, pero no logra meterlo en el arco. 

20:38 hs

Cambio en Tristán Suárez

21' ST Berrondo por Almada y Sánchez por Colli.

20:35 hs

Cambio en San Martín

16' ST Facundo Pons por Alan Cisnero.

20:33 hs

Doble cambio en San Martín

13' ST Borasi por Castro, Kevin López por Elías López.


20:24 hs

Se salva milagrosamente el "Santo"

9' ST Álvarez quedó con el balón frente dentro del área, luego de un exigente despeje que tuvo que hacer Sand. Firme en la línea debajo del travesaño Ferreyra logró despejar. 

20:22 hs

Amonestado en San Martín de Tucumán

7´ST Amarilla para Ferreyra.

20:21 hs

El "santo" se anima a más con un hombre extra

4' ST Desde el sector izquierdo, un tiro libre, con curva pegó en el travesaño. 

FOTO DE OSVALDO RIPOLL FOTO DE OSVALDO RIPOLL
20:18 hs

Amonestado en el visitante y expulsado

2' ST Amarilla para Guillén. Ya tenía amonestación por lo que vio la roja.

20:13 hs

Homenaje

En el entretiempo, el actual presidente de San Martín, Oscar Mirkin, recibió un elegante cuadro con la foto de su padre, Natalio. Hoy se cumplen 32 años de su fallecimiento. Mirkin fue un referente en la dirigencia del club "santo".

Homenaje
19:56 hs

Partido detenido por unos minutos

46' PT Lanzaron elementos desde las tribunas y por unos minutos Patricio Losteau pidió las garantías a los oficiales del operativo.

19:47 hs

Casi marca el visitante

40' PT Luayza desde afuera hizo lucir a Sand que se estira para sacarla de un ángulo.

19:36 hs

Amonestado en San Martín

29' PT Amarilla para Elías López.

19:35 hs

Amonestado en Tristán Suárez

28' PT Amarilla para Guillén por una falta que cortó una jugada.

19:33 hs

El visitante usa una estrategia similar a la del local

25' PT Apenas hay un espacio en las cercanías del área, irrumpe o se acomoda algún jugador de buena pegada. Antes Bigo, ahora Sand no fueron vulnerados, aunque sí, inquietados por la potencia de los remates. 

19:30 hs

San Martín inquietó desde afuera del área

22' Briñone para San Martín generó lo más peligroso en un partido muy parejo. Desde afuera remató, a metros del comienzo del área grande, sacó un potente remate que obligó a Brigo: el arquero de Tristán Suárez se estiró, voló y despejó.

19:21 hs

El visitante juega con espacios

15' No sucede mucho en el juego, pero Tristán Suárez salió con actitud. Sin intimidarse, ataca y se entra al área chica.

19:12 hs

Tímidos avisos de ambos equipos

5' PT Una llegada de San Martín por la banda izquierda y otra por el mismo sector, pero del visitante, fueron controladas por los arqueros sin problemas. No se sacan diferencias. El principio del juego es de puro estudio.

18:51 hs

Los titulares de San Martín

1. SAND, Darío

2. FERREYRA, Nicolás

3. DIARTE, Lucas

4. LOPEZ, Elías

5. RODRÍGUEZ, Guillermo

6. PARNISARI, Ezequiel

7. ARFARAS, Luca

8. BRIÑONE, Santiago

9. DIELLOS, Diego

10. CASTRO, Nicolás

11. CISNERO, Alan

SUPLENTES

12. JAIME JUGE
13. PEÑALBA, Togo
14. RODRÍGUEZ, Laureano
15. LOPEZ, Kevin
16. JUAREZ, Jorge
17. BORASI, Benjamín
18. GARCIA, Matías
19. RODRIGUEZ, Gonzalo
20. PONS, Fecunde
DT: ANDRES YLLANA

18:45 hs

Los titulares de Tristán Suárez

1 JOAQUÍN BIGO

2 BRIAN AGUILAR

3 NICOLÁS FERNÁNDEZ

4 MATÍAS OLGUIN

5 NICOLÁS DEL PRIORE

6 AGUSTÍN BALDI

7 MANUEL GUILLÉN

8 MAXIMILIANO LUAYZA

9 MAXIMILIANO ÁLVAREZ

10 KEVIN COLLI

11 ANGEL ALMADA

SUPLENTES

12 JOAQUÍN MENDIVE 

13 MATEO PÉREZ 

14 NICOLÁS HENRY 

15 ALEJANDRO MOLINA 

16 AYRTON SÁNCHEZ 

17 MÁXIMO FERULANO 

18 ÁLVARO VELIEZ 

19 JONATHAN BERÓN |

20 AUGUSTO BERRONDO

DT: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

AC: MATÍAS NETO 

PF: TOMÁS MATERAZZI 

EA: MIGUEL MONTILLO 

VA: WALTER ARCI

18:32 hs

Gimnasia de Jujuy goleó y terminará como puntero de la Zona B

Gimnasia de Jujuy venció por 6-1 a Almagro como local. Los goles para el equipo jujeño fueron marcados por Maidana , Minervino, Molina, Lazarte, Bianchi, Argañaraz; mientras que para Almagro el gol fue marcado por Benegas. El cotejo se disputó en el estadio 23 de Agosto.

Con este resultado, Gimnasia de Jujuy suma 21 puntos, ubicándose en la primera posición. Si bien todavía restan jugarse varios partidos, los dirigidos por el ex San Martín de Tucumán, Hernán Pellerano, quedarán como líderes de la zona B hasta la próxima fecha.

18:20 hs

El presente de Tristán Suárez

Tristán Suárez es una de las sorpresas de la temporada y llegará a La Ciudadela con un invicto de 8 partidos, en los que acumuló 4 victorias y 4 empates. Su única derrota en el año fue por los 32avos de la Copa Argentina. Fue 0-1 ante Sarmiento de Junín.

El “Lechero” marcha segundo en la zona B, con 16 puntos, a 2 de Gimnasia de Jujuy, al que goleó por 3-0 por la fecha 6 del torneo. Anotó 9 goles y recibió apenas 2. Esto lo transforma en el equipo que menos goles recibió en la categoría y en 6 partidos terminó con la valla invicta Viene de igualar sin goles ante Atlético de Rafaela, en Ezeiza, y ante San Martín jugará su cuarto partido fuera de casa, con un saldo de 1 empate (0-0 ante Chicago) y 2 victorias (1-0 vs Almirante Brown y 2-0 ante Agropecuario).

18:15 hs

El presente de San Martín de Tucumán

El partido de este domingo, ante Tristán Suárez, será el N°1683 de San Martín en competencias de AFA. En las primeras ocho fechas de la Primera Nacional San Martín sumó 14 puntos y marcha cuarto en las posiciones de la zona B, a cuatro puntos de Gimnasia de Jujuy, el líder del campeonato. Viene de vencer por 2-0 a Güemes, en el Madre de Ciudades.

El “Santo” acumuló 3 victorias y 5 empates. Anotó 10 goles (6 en el primer tiempo y 4 en el segundo tiempo), mientras que recibió 5 (4 en los primeros tiempos y 1 en el segundo tiempo).

Como local, esta temporada, el equipo que conduce Andrés Yllana consiguió 3 empates (0-0 ante Patronato, 2-2 ante Deportivo Maipú y 1-1 ante Chacarita) y 1 victoria (2-0 ante Nueva Chicago). En condición de visitante, el “Santo” derrotó a Almagro (1-0) y a Güemes (2-0) y empató frente a San Martín de San Juan (1-1) y ante Deportivo Madryn (1-1). San Martín acumula 11 partidos sin derrotas, incluidas 7 salidas de Tucumán (5 empates y 2 victorias). Su última caída ocurrió el 21 de septiembre de 2025, su visita a Racing de Córdoba (0-1). La última derrota en La Ciudadela fue el 31 de agosto, ante Arsenal de Sarandí (0-3).

Con su gol ante Güemes, Diego Diellos estiró su racha goleadora a tres partidos consecutivos, igualando la marca conseguida por Martín Pino el 15/05/2025, después de anotar frente a Colegiales, Atlanta y Racing (C).

18:05 hs

Hace 32 años fallecía Natalio Mirkin

En las redes sociales del club, le rindieron homenaje a un referente en la historia de la dirigencia "santa" cuyo nombre lleva el complejo ubicado en Cebil Redondo.

17:56 hs

El "Lechero" llega con estos jugadores

El Lechero llega con estos jugadores
17:41 hs

Los elegidos en el equipo local

Los elegidos en el equipo local

Lo que tenés que saber

Desde las 19, en La Ciudadela, San Martín de Tucumán, será local ante Tristán Suárez. El partido corresponde a la fecha 10 de la Primera Nacional. El equipo de de Andrés Yliana quiere mantener la senda del triunfo, ya que viene de vencer a Güemes por 2-0. En las primeras ocho fechas el "Santo" sumó 14 puntos y marcha cuarto en las posiciones de la zona B, a cuatro puntos de Gimnasia de Jujuy, el líder del campeonato.

Temas La CiudadelaTristán SuárezSan Martín de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía

Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Comentarios