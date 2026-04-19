Estados Unidos: ocho niños de entre 1 y 14 años fueron asesinados tras un tiroteo

El caso permanece bajo investigación con la colaboración de la Policía Estatal de Luisiana, que solicitó a la población aportar información o material que pueda esclarecer lo ocurrido. El gobernador Jeff Landry manifestó su pesar por la tragedia y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia. La magnitud del ataque, que incluyó múltiples escenas del crimen y una secuencia de violencia que culminó con la muerte del agresor, ha generado una fuerte conmoción en todo el estado.