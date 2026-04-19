Estados Unidos: ocho niños de entre 1 y 14 años fueron asesinados tras un tiroteo

Resumen para apurados
- Un hombre asesinó a ocho niños de 1 a 14 años este domingo en Shreveport, EE.UU., en un tiroteo por una disputa doméstica; el agresor fue abatido tras una persecución policial.
- El atacante huyó en un auto robado tras el crimen en varias viviendas. Las autoridades destacaron que el hecho no tiene precedentes por su magnitud y el vínculo con las víctimas.
- El caso, considerado el más grave en la historia reciente de la ciudad, generó conmoción nacional y una investigación estatal para esclarecer la secuencia de las escenas del crimen.
Estados Unidos.- Al menos ocho niños de entre 1 y 14 años fueron asesinados en un tiroteo ocurrido este domingo en Shreveport, en un hecho que las autoridades calificaron como de un alcance sin precedentes en la ciudad. Según informó el portavoz policial Chris Bordelon, el ataque dejó además diez heridos y habría estado vinculado a una disputa doméstica. Algunas de las víctimas tendrían relación familiar con el agresor.
El sospechoso, un hombre adulto cuya identidad no fue difundida, murió tras enfrentarse a la policía luego de una persecución. De acuerdo con los reportes oficiales, el atacante robó un vehículo para huir del lugar, pero fue localizado por los agentes, quienes finalmente lo abatieron. La investigación se concentra en al menos dos viviendas y otros puntos cercanos donde se desarrollaron los hechos.
Durante una conferencia de prensa, Bordelon describió la escena como “extensa” y aseguró que no se asemeja a ningún otro caso visto previamente por las fuerzas de seguridad locales. En la misma línea, el jefe de policía, Wayne Smith, expresó su conmoción: “No tengo palabras, esto nos afecta profundamente”. El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, sostuvo que podría tratarse del episodio más grave en la historia reciente de esta comunidad de aproximadamente 180.000 habitantes.
El caso permanece bajo investigación con la colaboración de la Policía Estatal de Luisiana, que solicitó a la población aportar información o material que pueda esclarecer lo ocurrido. El gobernador Jeff Landry manifestó su pesar por la tragedia y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia. La magnitud del ataque, que incluyó múltiples escenas del crimen y una secuencia de violencia que culminó con la muerte del agresor, ha generado una fuerte conmoción en todo el estado.