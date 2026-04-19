Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: conocé los números sorteados este domingo 19 de abril

Los resultados tan esperados. El próximo sorteo será el domingo 26 de abril.

Un domingo más, el pozo del Tuqui 10 quedó vacante. Un domingo más, el pozo del Tuqui 10 quedó vacante.
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 175 del Tuqui 10 este 19 de abril. El pozo principal quedó vacante y el premio 'Seguro Sale' se adjudicó en la localidad de Monteros.
  • El pozo de $98 millones se acumuló al no registrarse 10 aciertos con los números 02, 04, 07, 10, 11, 12, 16, 19, 21 y 22. Se repartieron además premios por cartón de $700.000.
  • El próximo sorteo del 26 de abril pondrá en juego más de $130 millones. La falta de ganadores del premio mayor incrementa la expectativa y participación de apostadores tucumanos.
Resumen generado con IA

El juego Tuqui 10, organizado por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, realizó este domingo 19 de abril su sorteo N° 175, con un pozo millonario que volvió a captar la atención de miles de apostadores en toda la provincia.

Números sorteados del Tuqui 10

En esta edición, los números que salieron fueron:

02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 21 - 22

El pozo principal, que ascendía a $98.521.442,56, quedó vacante, por lo que se acumula para el próximo sorteo.

Tuqui 10: conocé los números sorteados este domingo 19 de abril

Pozo y lo que viene

Pozo millonario total: $130.604.477,44

Próximo sorteo: 26 de abril de 2026

Cartón: Verde

Al no registrarse ganadores con 10 aciertos, se espera que el monto continúe creciendo y genere aún más expectativa entre los jugadores.

Seguro Sale: hubo ganador

En la modalidad Seguro Sale, sí hubo un ganador con 10 aciertos, que se llevó un premio de: $8.775.828,48

Los números favorecidos en esta categoría fueron:

01 - 03 - 05 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21

El premio fue vendido en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán.

Números de cartón premiados

Además, se repartieron 10 premios de $700.000, correspondientes a los siguientes números de cartón:

184602, 131730, 143416, 117288, 151655, 142829, 136710, 115743, 147798 y 183165.

Sorteo especial

También se entregaron premios especiales de $200.000, con la posibilidad de duplicarse si el ganador estaba presente.

El próximo sorteo del Tuqui 10 promete un pozo aún mayor y una nueva oportunidad para los apostadores tucumanos que buscan cambiar su suerte.

Temas TucumánMonterosTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este 12 de abril

Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este 12 de abril

La Caja Popular podrá otorgar créditos y desarrollar una billetera virtual propia

La Caja Popular podrá otorgar créditos y desarrollar una billetera virtual propia

Lo más popular
Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán
1

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía
2

Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni
3

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia
4

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias
5

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura
6

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura

Más Noticias
No las tires: ¿para qué sirven las cáscaras de palta y cómo reutilizarlas?

No las tires: ¿para qué sirven las cáscaras de palta y cómo reutilizarlas?

El tiempo en Tucumán: se espera mucha nubosidad y el regreso de las lluvias por la tarde

El tiempo en Tucumán: se espera mucha nubosidad y el regreso de las lluvias por la tarde

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Horóscopo del domingo 19 de abril: los signos que arrancan la semana con energía positiva

Horóscopo del domingo 19 de abril: los signos que arrancan la semana con energía positiva

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Yerba Buena se transforma: más comercios, más oficinas, nuevos desafíos

Yerba Buena se transforma: más comercios, más oficinas, nuevos desafíos

Comentarios