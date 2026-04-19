Tuqui 10: conocé los números sorteados este domingo 19 de abril

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 175 del Tuqui 10 este 19 de abril. El pozo principal quedó vacante y el premio 'Seguro Sale' se adjudicó en la localidad de Monteros.
- El pozo de $98 millones se acumuló al no registrarse 10 aciertos con los números 02, 04, 07, 10, 11, 12, 16, 19, 21 y 22. Se repartieron además premios por cartón de $700.000.
- El próximo sorteo del 26 de abril pondrá en juego más de $130 millones. La falta de ganadores del premio mayor incrementa la expectativa y participación de apostadores tucumanos.
El juego Tuqui 10, organizado por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, realizó este domingo 19 de abril su sorteo N° 175, con un pozo millonario que volvió a captar la atención de miles de apostadores en toda la provincia.
Números sorteados del Tuqui 10
En esta edición, los números que salieron fueron:
02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 21 - 22
El pozo principal, que ascendía a $98.521.442,56, quedó vacante, por lo que se acumula para el próximo sorteo.
Pozo y lo que viene
Pozo millonario total: $130.604.477,44
Próximo sorteo: 26 de abril de 2026
Cartón: Verde
Al no registrarse ganadores con 10 aciertos, se espera que el monto continúe creciendo y genere aún más expectativa entre los jugadores.
Seguro Sale: hubo ganador
En la modalidad Seguro Sale, sí hubo un ganador con 10 aciertos, que se llevó un premio de: $8.775.828,48
Los números favorecidos en esta categoría fueron:
01 - 03 - 05 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21
El premio fue vendido en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán.
Números de cartón premiados
Además, se repartieron 10 premios de $700.000, correspondientes a los siguientes números de cartón:
184602, 131730, 143416, 117288, 151655, 142829, 136710, 115743, 147798 y 183165.
Sorteo especial
También se entregaron premios especiales de $200.000, con la posibilidad de duplicarse si el ganador estaba presente.
El próximo sorteo del Tuqui 10 promete un pozo aún mayor y una nueva oportunidad para los apostadores tucumanos que buscan cambiar su suerte.