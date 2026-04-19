Paredes marcó el camino y Boca festejó en el Superclásico

Boca Juniors se quedó con un Superclásico que tuvo de todo: tensión, polémica y un cierre cargado de nervios. En el estadio Monumental, el “Xeneize” venció 1 a 0 a River Plate gracias a la eficacia de Leandro Paredes desde el punto penal, en una victoria que no sólo le permitió extender su invicto, sino también sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.