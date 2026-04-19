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Tarucas, en caída: las claves de un bajón que enciende alarmas en el Súper Rugby Américas

La franquicia del NOA sumó su segunda derrota consecutiva y dejó una señal preocupante: perdió identidad, solidez y margen en el tramo más exigente del torneo.

Tarucas mostró un flojo rendimiento en Chile y perdió 37-13 frente a Selknam. Tarucas mostró un flojo rendimiento en Chile y perdió 37-13 frente a Selknam. @Tarucas.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La franquicia Tarucas sumó su segunda derrota consecutiva tras caer 37-13 ante Selknam en Chile, encendiendo alarmas por su bajo nivel en el Súper Rugby Américas.
  • El equipo del NOA mostró falta de solidez e identidad en el tramo más exigente del torneo. El bajón deportivo ocurre tras perder terreno clave en la competencia continental.
  • Esta crisis de resultados reduce el margen de error para el conjunto tucumano. Se espera una reacción inmediata para no comprometer la clasificación a las fases decisivas.
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