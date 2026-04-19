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Tarucas cayó 37-13 frente a Selknam en Chile

Sbrocco fue uno de los puntos sobresalientes de Tarucas en el debut frente a Selknam. Sbrocco fue uno de los puntos sobresalientes de Tarucas en el debut frente a Selknam. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

La franquicia del NOA no pudo hacer pie en el país vecino y volvió a caer en condición de visitante. Los chilenos, en tanto, llegaron a los 21 puntos y se prenden en la pelea por un lugar en las semis del Súper Rugby Américas.

Hace 2 Hs
17:45 hs

40' ST: Conversión de Selknam

La franquicia chilena consiguió el 37-13.

17:44 hs

38' ST: Try de Selknam

Garafulic anotó un nuevo try. El partido está 35-13.

17:39 hs

34' ST: Amarilla a Tarucas

Raúl Guraiib fue amonestado.

17:30 hs

26' ST: Selknam falló la conversión

Garafulic erró el disparo de cara a la H.

17:29 hs

25' ST: Try de Selknam

Saab puso el 30-13 en Chile.

17:20 hs

16' ST: Penal de Tarucas

Cerrutti anotó el 25-13 en Chile.

17:17 hs

13' ST: Penal de Selknam

Garafulic puso el 25-10.

17:14 hs

10' ST: Penal de Tarucas

Cerrutti descontó para Tarucas. El partido está 22-10.

17:08 hs

4' ST: Penal para Selknam

Garafulic acertó el disparo. El partido está 22-7 en Chile.

17:03 hs

Empezó el segundo tiempo

16:50 hs

Finalizó el primer tiempo

Tarucas pierde 19-7 frente a Selknam

16:45 hs

35' PT: Conversión de Selknam

Berti puso el 19-7.

16:44 hs

33' PT: Try de Selknam

Berti anotó el tercer try para los chilenos. El partido está 17-7.

16:23 hs

16' PT: Selknam falló la conversión

Garafulic falló el disparo.

16:22 hs

15' PT: Try de Selknam

Garafulic anotó el segundo try para el equipo chileno. Selknam gana 12-7.

16:19 hs

8' PT: Selknam empata el partido

Garafulic anotó la conversión. El partido está 7-7.

16:15 hs

7' PT: Try de Selknam

A través de un line y maul, Böhme consiguió la conquista para el equipo chileno. El partido está 7-5.

16:12 hs

4' PT: Conversión de Ignacio Cerrutti

Tarucas gana 7-0.

16:11 hs

3' PT: Try de Tarucas

A partir de una line a metros del ingoal, el pack de Tarucas mostró su poderio a través del maul y Facundo Cardozo consiguió su primer try. Tarucas gana 5-0 en Chile.

16:07 hs

Comenzó el partido

Ambos equipos jugarán con la indumentaria titular: la primera gran novedad para este duelo es la inclusión de Palazzi en lugar de Muntaner. 

15:14 hs

El XV de Selknam

Shea, Böhme, Gurruchaga, Pedrero, Toth, Saavedra, Escobar, Montagner, Berti, Fernández, Saab, Garaful, Saavedra, Bustamante, Game.

Lo que tenés que saber

Hoy, desde las 16, Tarucas enfrentará a Selknam en Chile por la fecha 8 del Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA se ubica tercera con 23 unidades, aunque viene de caer ante Capibaras en el Hipódromo de Rosario. El equipo chileno, en tanto, derrotó a Cobras por 27-26 en la fecha pasada e intenta meterse en la pelea por las semifinales.

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