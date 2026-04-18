Cómo está hoy el hijo de Grecia Colmenares: la polémica historia que marcó su relación con la actriz

Mientras Grecia Colmenares vuelve a estar en el centro de la escena por su participación en Gran Hermano, crece el interés por su vida personal y, en particular, por la historia de su hijo. Lejos del mundo de la televisión que consagró a la actriz, Gianfranco Pelegri construyó un camino propio, vinculado al perfil empresario, con una rutina internacional y una nueva etapa atravesada por la paternidad. Sin embargo, su historia familiar también vuelve a generar repercusión por episodios del pasado que marcaron su infancia.