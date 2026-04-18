Cómo está hoy el hijo de Grecia Colmenares: la polémica historia que marcó su relación con la actriz

Resumen para apurados
- Gianfranco Pelegri, hijo de Grecia Colmenares, reside en Miami como empresario hoy, mientras resurge una polémica de su niñez en Argentina por el paso de la actriz por Gran Hermano.
- Tras la separación de sus padres, surgieron versiones de un abandono escolar temporal. Actualmente, Pelegri se dedica al sector empresarial y disfruta de su reciente paternidad.
- El regreso de Colmenares a la TV reabre interrogantes sobre su pasado. El contraste entre su fama y la vida privada de su hijo marca un nuevo capítulo en el interés del público.
Mientras Grecia Colmenares vuelve a estar en el centro de la escena por su participación en Gran Hermano, crece el interés por su vida personal y, en particular, por la historia de su hijo. Lejos del mundo de la televisión que consagró a la actriz, Gianfranco Pelegri construyó un camino propio, vinculado al perfil empresario, con una rutina internacional y una nueva etapa atravesada por la paternidad. Sin embargo, su historia familiar también vuelve a generar repercusión por episodios del pasado que marcaron su infancia.
De Buenos Aires a Miami: una vida lejos de las cámaras
Gianfranco Pelegri nació en 1992, fruto de la relación entre la actriz y el empresario Marcelo Pelegri. Su infancia transcurrió en gran parte en Argentina, pero con el tiempo se radicó en Miami, donde desarrolló su vida adulta.
Allí también conoció a su pareja, Alexis, en una escena cotidiana que marcó el inicio de su historia juntos: ambos coincidieron en la entrada del edificio en el que vivían mientras paseaban a sus perros. Desde entonces, consolidaron una relación que hoy forma parte central de su vida.
Lejos del circuito mediático, su presente está vinculado a emprendimientos propios y proyectos relacionados con la moda y el lifestyle. En redes sociales, proyecta una imagen cuidada, con viajes, momentos familiares y una agenda repartida entre Argentina, Miami y Madrid.
En este último tiempo, además, su vida sumó un cambio importante: el nacimiento de su hijo Luca Brooks Pelegri, en enero de 2025, que consolidó una nueva etapa atravesada por la paternidad.
La decisión que marcó su infancia y volvió a generar polémica
En paralelo a su presente, en los últimos días resurgió un episodio del pasado que volvió a poner el foco en la historia familiar. Según versiones difundidas en programas de espectáculos, durante la separación con Marcelo Pelegri, la actriz habría tomado una drástica decisión: dejar a su hijo en el colegio y viajar a Venezuela en medio de un contexto personal complejo.
Según contó Yanina Latorre en SQP, la situación habría estado atravesada por el miedo y conflictos dentro de la relación de pareja, lo que derivó en un distanciamiento temporal entre madre e hijo. Incluso mencionó que ese período se extendió durante un tiempo prolongado, hasta que la actriz logró reorganizar su vida y retomar el vínculo.
Aunque se trata de versiones surgidas en el ámbito mediático, el episodio volvió a despertar interés en torno a la historia personal de Grecia Colmenares y su hijo, cuya vida hoy transcurre lejos de los sets, entre proyectos propios, viajes y una familia en crecimiento.