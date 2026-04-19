¿Barrer de noche trae mala suerte? El origen de una creencia que aún persiste

Resumen para apurados
- La superstición de que barrer de noche atrae mala suerte persiste en la actualidad, basándose en costumbres históricas de la Edad Media y diversas tradiciones culturales globales.
- El mito nació por el alto costo de las velas y el ruido nocturno. En África occidental, se sumó la idea de que limpiar tras el anochecer eliminaba la fortuna y la prosperidad.
- Sin sustento científico, la práctica sobrevive como un legado cultural. El fenómeno ilustra cómo antiguas medidas de ahorro económico mutan en creencias populares vigentes.
La idea de que barrer de noche puede atraer mala suerte es una de esas tradiciones que se transmiten de generación en generación. Aunque muchas personas la repiten casi de manera automática, pocos conocen de dónde surge esta creencia y si tiene algún fundamento real o simplemente responde a costumbres del pasado.
A lo largo del tiempo, esta práctica se mantuvo vigente en distintas culturas, alimentando la curiosidad sobre su significado. Mientras algunos la siguen al pie de la letra, otros la consideran un mito sin sustento. Pero su permanencia en el imaginario colectivo invita a revisar su origen.
De la Edad Media a las creencias culturales: por qué se evita barrer de noche
El origen de esta costumbre se remonta a la Edad Media, cuando no existía la electricidad y las tareas nocturnas implicaban un gasto adicional de velas, un recurso escaso y costoso. En ese contexto, los dueños de casa solían desalentar las actividades domésticas durante la noche para evitar gastos innecesarios.
A esto se sumaba otro factor: barrer en horarios nocturnos generaba ruidos y movimientos que podían interrumpir el descanso de quienes vivían en la casa. Por eso, la práctica no solo se veía como un gasto, sino también como una molestia.
Con el paso del tiempo, la costumbre adoptó nuevos significados en distintas culturas. En algunos países de África occidental, por ejemplo, se instaló la creencia de que barrer de noche no solo elimina el polvo, sino también la fortuna y la prosperidad del hogar. Esta interpretación reforzó la idea de evitar esta actividad después del anochecer.
Sin embargo, desde el punto de vista científico no existe evidencia que indique que barrer de noche tenga consecuencias negativas. En la actualidad, la recomendación de evitarlo responde más a tradiciones culturales que a un riesgo real.
Así, lo que comenzó como una práctica ligada a cuestiones económicas y de convivencia terminó transformándose en una superstición que, aún hoy, sigue presente en muchas casas.