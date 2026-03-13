Qué simboliza el viernes 13 y por qué muchas personas lo consideran de mala suerte

La creencia de que el viernes 13 trae mala suerte tiene raíces profundas en la historia y la mitología. Se asocia con diversos eventos trágicos y personajes bíblicos, como la crucifixión de Jesucristo, que se dice ocurrió un viernes, y la presencia de 13 personas en la Última Cena. Además, en la mitología escandinava, el número 13 también está vinculado a la muerte del dios Baldur durante una cena con 12 dioses, lo que refuerza la percepción de mala suerte asociada a este número.