La última copa de Nelson

Al día siguiente fui a Trafalgar Square, donde está la enorme estatua del Vicealmirante Nelson que mira hacia el parlamento desde una columna de más de 50 metros que disimulan bien su estatura que apenas sobrepasaba el metro sesenta. Allí arriba está con esa tranquilidad mineral que sólo tienen los muertos gloriosos y las palomas. Si fuera el Príncipe Feliz de Wilde no habría podido ser bienhechor desde semejante altura. La guía recordó lo esencial: el almirante que derrotó a la flota franco-española en 1805, el héroe naval por excelencia, el hombre que antes del combate envió aquella frase hoy famosa, “England expects that every man will do his duty”, “Cumplan su deber”. Hasta la épica la redactan como si fuera una nota de oficina. No dijo “sean inmortales” ni “hoy haremos historia”. Dijo, en el fondo, cumplan con su deber. Después contó la escena final. Nelson fue alcanzado por un disparo en pleno combate y murió horas más tarde, ya sabiendo que la batalla estaba ganada. Esa mezcla de victoria y muerte parece haber sido decisiva para convertirlo en mito. No fue sólo el almirante victorioso; fue el almirante victorioso que muere justo a tiempo para que el imperio haga de él una estatua.