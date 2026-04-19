Pareceres: están leyendo mal los números de la economía

Pero volviendo a las confusiones de términos, entre los logros macro está el superávit fiscal, objetado cuando el desempleo aumenta o el salario real cae o falta la obra pública. Pero no está para eso. Sus fines son reducir la deuda pública y frenar la inflación. Que se van alcanzando, aunque a los tumbos. Guste o no, si se rechaza el Estado endeudado hay que tener superávit para liquidar las obligaciones. No se puede pedir laxitud fiscal y al mismo tiempo rechazar la deuda: el déficit la hace crecer. En cuanto a la inflación, si el gobierno no le pide dinero al Banco Central porque no tiene déficit que financiar entonces la emisión es menor y así también la presión inflacionaria. Sin embargo, el IPC viene creciendo cada vez más mes a mes. Sí. Aunque no debe confundirse con inflación. Situaciones puntuales pueden hacer subir el IPC sin que eso implique un proceso sostenido; sería un salto, no un alza continua. El caso del petróleo por la guerra en Medio Oriente es un ejemplo claro. Y como tantas veces se dijo, los ajustes incompletos de tarifas de servicios públicos suman.