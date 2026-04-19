La Terminal de ómnibus cierra una etapa de más de tres décadas

Cuando se conoció que estaba en marcha la renovación de la concesión, hubo trabajadores que protestaron preocupados por su futuro laboral. Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que, si bien se trata de una cuestión “entre particulares” (es decir, entre la concesionaria y los empleados), se llevaron adelante reuniones con la participación de representantes gremiales a fin de buscar alternativas. Así, no sólo estaría prevista la continuidad de al menos dos de los gerentes, sino también de un porcentaje importante de los trabajadores.