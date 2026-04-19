Sexualmente hablando: nosotros, los paquis

Algunos postulan que encierra una connotación peyorativa, en el sentido de señalar sobre todo a los heteronormativos. Es decir, a los que asumen la heterosexualidad como única norma. Y tienen una mentalidad tradicional, conservadora… cerrada, en suma. Así, puede expresarse que fulano “es re paqui” o calificarse de ese modo determinadas conductas, opiniones, formas de hablar o actitudes (un clásico comentario “paqui” es preguntar quién hace de varón y quién de mujer en una relación gay). También es “de paqui” inclinarse por ciertos consumos culturales (como ser las típicas comedias románticas, o las fiestas de “revelación de género”, tan de moda en estos días). El asado entre amigos después de jugar al fútbol es un ritual de lo más “paqui”. Lo mismo que ciertos bares, boliches o hasta ambientes laborales.