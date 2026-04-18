Caminar sobre las nubes: el legendario sendero a 4.000 metros que es Patrimonio de la Humanidad

Parte del emblemático Camino del Inca, reconocido en 2014 como patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco, se encuentra en la zona de Quebrada Grande, una caminata de unos 10 kilómetros (ida y vuelta) que comienza en Santa Ana por la Ruta Provincial 73. "Escalera a las Nubes" es un tramo del Qhapaq Ñan, un segmento empedrado de más de 500 años de antigüedad que aún puede recorrerse, apreciando restos de las escaleras construidas en épocas incaicas. Este sector es transitado por los pobladores locales y está rodeado de un paisaje que fusiona la jungla, la aridez, la vegetación de altura y la humedad.