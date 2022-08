La necesaria habilitación del “scoring”

En este sentido, se establecerá una escala de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la quita de la licencia y a la obligación de rendir un nuevo examen de manejo o realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación. La infracciones contempladas: circular con licencia de conducir vencida: circular sin casco en el caso de los motociclistas; no respetar las luces del semáforo; circular sin la Revisión Técnica Obligatoria; no llevar puesto adecuadamente el cinturón de seguridad; conducir con impedimentos físicos o psíquicos; manejar bajo efectos del alcohol, estupefacientes: no respetar los límites de velocidad; conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida; participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores.