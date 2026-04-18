Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios en la página oficial y cuándo será el lanzamiento

Grupo Panini ratificó las características del nuevo ejemplar de coleccionables. La edición de este año se consagra entre los récords: es la más extensa de la historia, diseñada para nada menos que 48 selecciones. Con una cantidad de pliegos que se asemeja a los de una novela corta, la obra cuenta con 112 páginas y casi 1000 imágenes. Su anuncio sorprendió con un diseño poco usual para la marca: una tapa multicolor con líneas moduladas en los bordes para las versiones de cartulina y cartoné, además de una entrega “premium” de tapa dorada.