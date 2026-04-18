Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios en la página oficial y cuándo será el lanzamiento

Resumen para apurados
- Panini anunció los detalles y precios del álbum del Mundial 2026, con un lanzamiento previsto en Argentina para fines de abril de 2026 ante la participación de 48 selecciones.
- La edición tendrá 112 páginas y casi 1000 figuritas. En Europa los kits superan los 180 euros, mientras que en Argentina las preventas informales inician en los 85.000 pesos.
- Este ejemplar será el más extenso de la historia, reflejando el nuevo formato del torneo. Se espera que la demanda impulse el mercado editorial pese a los elevados costos iniciales.
Aunque es posible confirmar desde Italia el combo de paquetes y figuritas que más se acomode a nuestros deseos, oficialmente, el álbum de la Copa Mundial de Fútbol 2026 aún no está disponible en las góndolas locales. Una de las publicaciones más esperadas en la previa de este evento deportivo ya tiene fechas tentativas de lanzamiento, mientras que los costos ya están confirmados y algunos pueden salirse un poco de presupuesto.
Grupo Panini ratificó las características del nuevo ejemplar de coleccionables. La edición de este año se consagra entre los récords: es la más extensa de la historia, diseñada para nada menos que 48 selecciones. Con una cantidad de pliegos que se asemeja a los de una novela corta, la obra cuenta con 112 páginas y casi 1000 imágenes. Su anuncio sorprendió con un diseño poco usual para la marca: una tapa multicolor con líneas moduladas en los bordes para las versiones de cartulina y cartoné, además de una entrega “premium” de tapa dorada.
Aún no hay fechas confirmadas pero la preventa en gran parte del mundo comenzó a principios de abri. Se espera que el lanzamiento oficial del álbum en Argentina ocurra a partir de la última semana de abril de 2026, en un lapso que apunta entre el 27 y el 30 de este mes.
La nueva edición para el Mundial en Norteamérica
Tras esperar por el repechaje y la confirmación de los equipos que participarán oficialmente en la cita máxima, la firma italiana lanzó todos los detalles de la pieza. Esta representa un salto considerable respecto a su predecesor de Qatar, que contaba tan solo con 80 carillas. Al haber 48 equipos, cada uno podrá presentar un máximo de 26 jugadores (aunque algunos combinados nacionales podrían llevar el mínimo de 23), lo que da un total de 1248 protagonistas disponibles.
En ese sentido, si bien Panini aumentó el tamaño del producto en un 35%, no estarán todos los futbolistas presentes. El ejemplar contará con 980 espacios para los cromos, en los cuales también figuran el escudo de la federación correspondiente, parte del cuerpo técnico y una foto del once titular durante las Eliminatorias. Se estima que los sobres lleguen a los kioscos del país entre finales de abril y principios de mayo de este año.
Los costos de la pasión: preventa y mercado local
Los valores se publicaron en el sitio oficial del grupo europeo, permitiendo pre-ordenar la compra antes del estreno. Es posible reservar y abonar el álbum y los paquetes de láminas antes de su lanzamiento en la tienda digital para recibir la colección con antelación. En Italia, el kit de tapa blanda con 100 sobres de siete unidades cada uno puede conseguirse por unos 183.50 euros (aproximadamente $284.425), mientras que la opción más elegante (tapa dura y 150 sobres) alcanza los 279.95 euros (cerca de $433.922).
En Argentina ya es posible realizar la reserva, aunque no desde el canal directo de la marca. En plataformas como Mercado Libre, el álbum de tapa blanda más un extra de 20 paquetes tiene un costo inicial de $85.000.
Inversión para completar la colección
En cuanto a las figuritas, se espera que el rango por sobre oscile entre los $1.500 y $2.500. Para aquellos coleccionistas que prefieran adquirir grandes cantidades de forma anticipada, estará disponible la caja de 24 paquetes, la cual tendría un valor de $79.800 e incluiría el álbum de regalo.
Quienes busquen el objetivo máximo de completar la colección sin repetidas —un escenario casi utópico— deberán adquirir al menos 140 sobres de siete unidades para cubrir los casi mil espacios disponibles en esta ambiciosa edición 2026. El trámite de la compra sigue siendo opcional, pero la fiebre mundialista ya marca el pulso de la economía en el sector editorial.