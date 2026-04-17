El presidente de la FIFA anunció un cambio histórico para la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Gianni Infantino anunció que la final del Mundial 2026 en Nueva York tendrá, por primera vez, un show de entretiempo liderado por Chris Martin y Coldplay para potenciar el evento.
- Inspirado en el Super Bowl, el espectáculo durará unos 15 minutos dentro de un operativo de media hora. Marca un quiebre en la tradición de ceremonias solo previas o posteriores.
- La iniciativa busca transformar el fútbol en un espectáculo integral de entretenimiento global, redefiniendo cómo la FIFA comercializa su torneo más importante a nivel mundial.
La final del Mundial 2026 tendrá una novedad de enorme impacto: por primera vez contará con un show de medio tiempo. El anuncio lo hizo Gianni Infantino, que confirmó además que el espectáculo tendrá lugar en Nueva York y estará bajo la curaduría artística de Chris Martin junto a Coldplay.
La frase que mejor condensó la ambición del proyecto también salió de boca del propio presidente de la FIFA. “Será el más grande del mundo”. La idea es llevar la lógica del entretiempo del Super Bowl al partido más visto del planeta y ampliar todavía más el alcance global del evento.
La decisión implica una modificación importante en la tradición mundialista. Hasta ahora, las finales no incluían un show musical organizado para ese momento del partido, más allá de ceremonias previas o posteriores. Esta vez, el entretenimiento en vivo se meterá de lleno dentro del desarrollo del encuentro.
Según se explicó, el formato tomará como referencia el modelo del fútbol americano, donde el show suele durar entre 12 y 15 minutos, aunque el operativo técnico completo requiere cerca de media hora entre armado, presentación y desmontaje.
Un quiebre en la puesta en escena
Con este anuncio, la FIFA no solo modifica una final: también redefine cómo quiere mostrar su torneo más poderoso. El Mundial seguirá siendo fútbol, pero ahora también buscará presentarse como un espectáculo total, cada vez más cercano a la lógica de la gran industria del entretenimiento.