Alertan por la venta de álbumes truchos del Mundial 2026: cómo distinguirlos y evitar estafas}}En redes sociales,

Resumen para apurados
- Alertan sobre la venta de álbumes falsos del Mundial 2026 en redes sociales antes del lanzamiento oficial, buscando estafar a coleccionistas aprovechando la alta expectativa.
- La licenciataria oficial aclaró que el producto no está a la venta. Las versiones truchas tienen errores de diseño, menos jugadores y se ofrecen en plataformas de compra online.
- Recomiendan esperar a finales de abril para la salida oficial y comprar solo en puntos verificados para evitar fraudes en el que será el álbum más grande de la historia de FIFA.
A medida que crece la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, comenzaron a aparecer en internet álbumes de figuritas que se promocionan como oficiales, pero en realidad son falsificaciones. La advertencia generó preocupación entre fanáticos y coleccionistas, ya que el producto original todavía no salió a la venta.
La empresa con licencia oficial para producir el álbum confirmó que cualquier publicación anticipada corresponde a versiones apócrifas, diseñadas para aprovechar el entusiasmo previo al torneo.
El caso que encendió la alarma
En redes sociales, usuarios compartieron experiencias tras comprar álbumes creyendo que eran oficiales. Las sospechas surgieron al notar inconsistencias, como errores en la cantidad de jugadores por selección y cambios notorios en el diseño.
Estos detalles dejaron en evidencia que se trata de copias no autorizadas que buscan engañar a los consumidores.
Cómo identificar un álbum falso del Mundial 2026
Existen varias señales claras para detectar estas falsificaciones:
Se venden antes del lanzamiento oficial
Presentan diferencias en la portada, tipografías o colores
Incluyen menos jugadores por equipo
Aclaran en letra pequeña que no son productos originales
Además, muchas publicaciones utilizan títulos engañosos como “álbum oficial” y esconden la información real en descripciones poco visibles.
Un álbum histórico… aún no disponible
El álbum oficial del Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia, con las fotos de todos los jugadores de las 48 selecciones participantes. Justamente por esa magnitud, la expectativa es alta y genera un escenario propicio para estafas.
Dónde se venden los álbumes truchos
Las copias falsas se comercializan principalmente en plataformas de compra online y aplicaciones de delivery. En muchos casos, se ofrecen a precios similares a los originales, lo que aumenta la confusión y facilita que los usuarios caigan en la trampa.
Recomendaciones para evitar estafas
Para no perder dinero ni caer en engaños, especialistas recomiendan:
Esperar el lanzamiento oficial, previsto entre fines de abril y principios de mayo
Comprar solo en sitios oficiales o vendedores verificados
Leer detenidamente la descripción del producto
Verificar el origen y la autenticidad antes de pagar
Ante la duda, lo más seguro es no comprar. La ansiedad por tener el álbum antes que nadie puede terminar en una mala inversión.