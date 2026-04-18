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Alerta por granizo y nevadas: qué regiones serán afectadas y cuándo llega el fenómeno

Provincias del centro y sur del país se encuentran bajo advertencia meteorológica por fenómenos que incluyen tormentas intensas, posible caída de granizo y las primeras nevadas de la temporada.

Alerta por granizo y nevadas: qué regiones serán afectadas y cuándo llega el fenómeno Foto: CBA 24
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas por tormentas, granizo y las primeras nevadas para este fin de semana en nueve provincias del centro, Cuyo y Patagonia por riesgos climáticos.
  • Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires prevén granizo. Mendoza y Neuquén esperan nevadas de hasta 40cm en cordillera tras los registros recientes en Potrero de Garay.
  • Este evento marca el inicio del clima invernal en la región cordillerana. El alerta insta a la población a tomar recaudos ante el posible cese temporal de actividades.
Resumen generado con IA

Un gran sector en Argentina está bajo alerta meteorológica este sábado por diferentes motivos. Mientras que en la mayoría de las regiones se pronosticaron tormentas que podrían estar acompañadas por granizo y actividad eléctrica, en la región de Cuyo se informó que podría llegar una intensa nevada, una de las primeras de la temporada.

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Este viernes ya se registraron zonas afectadas por el granizo en el centro del país. Las sierras de Córdoba fueron afectadas ayer, pasadas las 17. La localidad de Potrero de Garay fue una de las principales zonas condicionadas por el fenómeno meteorológico. Según el Sistema de Alerta Temprana, algunas regiones cercanas siguen comprometidas.

Alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo

Hay nueve provincias bajo alerta meteorológica en Argentina, según indicó el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Todas corresponden a Cuyo, la Patagonia y el centro del país. Cuatro, en particular, están en advertencia de primer nivel –amarillo– por tormentas. Esto indica que la población deberá permanecer informada por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las cuatro provincias del centro del país que esperan tormentas intensas son Córdoba, al sudoeste; San Luis, al sur; La Pampa, en el centro y este; y Buenos Aires, hacia el oeste y sudoeste. Las cuatro son las mismas que tienen un pronóstico de granizo anunciado para este sábado. También habrá abundante caída de agua con una probabilidad de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

Alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén

El otoño todavía no termina de hacerse sentir en gran parte de las provincias argentinas –en particular en el norte–, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió las primeras alertas por nevadas. Este domingo, Mendoza y Neuquén serán las provincias afectadas por este fenómeno, que llegará de manera localizada a algunas partes de la cordillera.

El noreste de Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas. Pero desde la mitad de la provincia hacia el sur, sobre la cordillera de los Andes, y desde la mitad de Neuquén, hacia el norte, rige una alerta amarilla por nevadas para la tarde del domingo. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros en Neuquén, y de entre 15 y 40 centímetros en Mendoza. En zonas menos elevadas se esperan precipitaciones en forma líquida.

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