Alerta por granizo y nevadas: qué regiones serán afectadas y cuándo llega el fenómeno

El noreste de Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas. Pero desde la mitad de la provincia hacia el sur, sobre la cordillera de los Andes, y desde la mitad de Neuquén, hacia el norte, rige una alerta amarilla por nevadas para la tarde del domingo. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros en Neuquén, y de entre 15 y 40 centímetros en Mendoza. En zonas menos elevadas se esperan precipitaciones en forma líquida.